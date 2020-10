VIDEOS Leopoldo López desde España anuncia tres objetivos para liberar a Venezuela. “Yo salí para trabajar” #27Oct

Leopoldo López lamentó la tristeza y hambre que vio en los Venezolanos durante su salida del país.”Hoy Venezuela está despintada, los negocios están cerrados, la gente está flaca“.

El dirigente no quiso revelar detalles de su fuga en el país para proteger a quienes lo ayudaron

Tras escapar de Venezuela, Leopoldo López, sostuvo su primer encuentro oficial con los medios de comunicación en España, en el cual anunció que su salida del país será para promover que en la nación se puedan realizar elecciones libres, transparentes y verificables, que se someta a la justicia internacional a los responsables de torturas y asesinatos, y para buscar todos los mecanismos que alivien la crisis humanitaria.

#27Oct “Me voy a dedicar a impulsar una elección presidencial en Venezuela, a hacer que los responsables de las violaciones de DDHH sean sometidos a la justicia y buscar los mecanismos para aliviar el sufrimiento de los venezolanos”, indicó el comisionado @leopoldolopez. #TVV pic.twitter.com/1hQ1MXYrlM — TVV Noticias (@TVVnoticias) October 27, 2020

Tras 7 años detenido, López, dirigente del partido Voluntad Popular y Comisionado Presidencial del Centro de Gobierno de Juan Guaidó, dejó ver que se encontró con un mundo cambiado y principalmente una Venezuela llena de tristeza y de hambre. “Hoy Venezuela está despintada y descolorida. Los negocios están cerrados, la gente está flaca. Me impactó mucho ver cómo cambió nuestro país en 7 años”, remarcó.

El dirigente opositor enfatizó que no ha dejado de ver a Nicolás Maduro como un criminal y asesino por ordenar a sus grupos armados que salgan a matar a la gente.

Destacó que no hubo negociación con Maduro ni con México respecto a su salida de Venezuela y no ofreció detalles sobre la misma, para proteger la identidad de las personas que lo ayudaron a escapar.

#27Oct El comisionado Presidencial para el Centro de Gobierno, @leopoldolopez, desmintió que su partida de Venezuela esté vinculada con negociaciones a través de México y se preguntó: “¿Ustedes creen que Maduro iba a negociar salida? Para nada, eso es totalmente falso”. #TVV pic.twitter.com/GjlVehi5fF — TVV Noticias (@TVVnoticias) October 27, 2020

En torno a Maduro también expresó que no se puede plantear una negociación con él, no obstante afirmó que éste no representa a la totalidad de su partido, ni de los colaboradores que tiene ahora, por lo que está claro que una transición en Venezuela deberá incluir a personas que han estado durante muchos años en la estructura de poder del país.

Enfoque a la libertad

Sobre su reunión con el Presidente Pedro Sánchez, previo a esta rueda de prensa, agradeció el recibimiento y consideró que el gobierno de España “reconoce a Maduro como un dictador y mostró mucha empatía por la libertad de Venezuela”.

Desmintió que se vaya a generar un gobierno venezolano en el exilio, sin embargo aseguró que desplegará una gira por varios países en la medida de sus posibilidades y con el respeto a las restricciones por la pandemia de la COVID-19

Así, la agenda de Leopoldo López a través de distintos países queda de la siguiente forma: