Roberto Marrero participó en mitin de campaña de Trump

La noche del domingo primero de noviembre el ex preso político del régimen de Maduro, Roberto Marrero, estuvo presente en un mitin de campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Marrero, quien fue invitado por los senadores Ricky Scott y Marco Rubio, expresó su apoyo al mandatario norteamericano previo a los comicios presidenciales y reconoció su labor hacia Venezuela.

“Yo no soy un coach espiritual, no soy un vendedor de sueños, no soy un optimista empedernido, soy alguien que estuvo un año y medio preso en un calabozo de Nicolás Maduro. Hoy tengo elementos para decir que la transición en Venezuela está cerca y que en mucho se debe a la administración de Trump”, manifestó durante su intervención el también exjefe del despacho presidencial de Juan Guaidó.

Por otra parte, Marrero agradeció a Trump por haber recibido a su familia días después de ser injustamente detenido en Venezuela.

“Mi familia fue recibida en la Casa Blanca y atendieron el caso, dándole la importancia que tiene la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela”.

Cabe recordar, que Marrero fue encarcelado por el régimen de Maduro el 21 de marzo de 2019 y liberado en septiembre de 2020.