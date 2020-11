OPINIÓN Lectura: Ingravidez #3Nov

El Universo está hecho de materia y energía. Dos elementos bastaron para su creación. La materia como sabemos es todo eso que constituye la masa y que forman los cuerpos ponderables: estrellas, planetas, satélites, cometas, etc.

Todos estos cuerpos se agrupan en galaxias. Las galaxias son conjuntos de millones de estrellas y de otros cuerpos como planetas, etc. El espacio del Universo, que no la materia, es ingrávido, es decir, la ingravidez le viene de la neutralidad de la energía que llena el espacio.

La ingravidez es esa propiedad manifiesta en el espacio de que no existe la atracción porque no hay gravedad. El espacio es por eso ingrávido. De modo que todos los cuerpos ponderables en el espacio, pese a su gravidez, son ingrávidos en el espacio.

La gravidez es esa condición que tienen los cuerpos de ser atraídos o de dejarse atraer, que es la gravedad. La gravedad, como bien se entiende en torno a los cuerpos ponderables, se manifiesta palpablemente en su atmósfera a través de la cual se observan la caída de los cuerpos que se sitúen en su ella. La energía neutra, ingrávida proviene directamente de las estrellas.

Toda la energía del espacio del Universo, y todo el espacio está lleno de energía neutra. De modo que la gravedad de los cuerpos es un fenómeno particular de cada cuerpo. Newton en su teoría de la atracción de los cuerpos en la cual se fundamenta la ley de gravedad suya. Pensaba que la atracción era universal, pero no puede haber atracción en el espacio porque el espacio es ingrávido, no se permite la atracción. De modo que la atracción se circunscribe a los cuerpos ponderables de las estrellas, planetas, etc. porque la ponderabilidad de los cuerpos es individual y no universal como lo pensó Newton. El espacio ingrávido es el medio en donde todos los cuerpos ponderables, grávidos, se mueven en sus respectivas órbitas que son sus rutas. La gravidez de los cuerpos ponderables se debe a la energía neutra que al ingresar a la masa de la materia se convierte en energía polarizada: una polaridad positiva y la otra polaridad negativa. Es lo que conocemos comúnmente como energía eléctrica.

De modo que la ingravidez rige en el espacio del Universo, mientras que la gravidez rige en la masa de los cuerpos ponderables. Es todo en cuanto a la ingravidez. La ingravidez carece de atracción, la gravidez atrae y se manifiesta en los cuerpos ponderables.

Carlos Mujica

