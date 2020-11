Alberto Domínguez: 30% de los trabajadores del IVSS en Lara están contagiados por COVID-19 #4Nov

Es crítica la situación en el Instituto Venezolanos de los Seguros Sociales (IVSS) del estado Lara. Al menos el 30% de los trabajadores sanitarios están contagiados de COVID-19, así lo dio a conocer este martes 4 de noviembre a Elimpulso.com el representante del gremio Alberto Domínguez.

El sindicalista señaló que los trabajadores del IVSS no se están protegiendo debidamente del virus porque dentro de estos centros asistenciales no hay suficiente agua potable.

“Hacemos un llamado para que haya más protección de bioseguridad. Los trabajadores del seguro social van a trabajar y no cuentan ni siquiera con un tapaboca. En el Pastor Oropeza y el seguro de Barrio Unión actualmente no hay agua ni luz. ¿Cómo te cuidas de una pandemia si no tienes los servicios básicos para protegerte?”, reflexionó Domínguez.

Puntualizó que en estos recintos hospitalarios queda menos del 50% de trabajadores y precisó que existe un alto porcentaje de empleados que han migrado a la economía informal.

“En los seguros sociales de Lara queda solo el 50% de trabajadores porque la otra mitad se ha ido del país o migrado a la economía informal. Debemos seguir luchando para que esto pronto cambie y salgamos de este régimen que ha sumergido a los venezolanos en la mayor pobreza que ha existido en Venezuela”, manifestó el sindicalista.