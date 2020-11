Asdrúbal Oliveros: La hiperinflación ha destruido los salarios, la seguridad social y las pensiones

La hiperinflación en Venezuela ha tenido un efecto destructivo sobre los salarios, la seguridad social, sobre las pensiones, porque una población hoy muy vulnerable son los pensionados, asegura el economista y director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.

Señala que una gran cantidad de personas mayores, que trabajaron toda su vida y que planificaron o pensaron que con ese sueldo, con ese dinero, algo podían cubrir, y ahora se dan cuenta que no pueden, por lo tanto hay muchas personas mayores o que dependen de un familiar en el exterior o que dependen de sus hijos, y peor aún muchos están a su suerte y rayando en la indigencia, lo que pone en evidencia una crisis muy grave y también muestra un poco lo agresivo de la crisis inflacionaria.

El especialista hace referencia a un artículo que leía sobre este tema y destacaba que los niños y los adultos mayores son de las poblaciones más afectadas por la hiperinflación.

Advierte que al final se destruye toda la arquitectura que existe en un país de seguridad social y apoyo, por eso se observa como hoy también hay una gran cantidad de niños que están en desnutrición, cómo el Estado no puede cubrir los programas de vacunación.

“Esto es preocupante, porque nosotros a veces vivimos imbuidos en nuestros problemas del día a día, y a nuestro alrededor esta creciendo una generación que no tiene acceso a educación, que no se esta alimentando bien y que adicionalmente no necesariamente pueda tener todas las defensas para protegerse de enfermedades en el futuro, y eso hace que entonces en unos años, los problemas de salud, los problemas sociales serán mucho más grave de los que ya podemos tener hoy y esta son cosas para pensar”, afirmó Oliveros en el Circuito Éxito.