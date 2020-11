Alcaldesa de Bogotá: A las mafias colombianas les resulta más rentable reclutar a venezolanos #6Nov

En una entrevista para El Tiempo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró que a las mafias de Colombia les resulta más “rentable”, reclutar a venezolanos que hacen vida en el país.

“Tenemos una minoría criminal de colombianos y venezolanos atacando a una mayoría humilde de colombianos y venezolanos. Lo que tenga que corregir, lo hago, pero esta es la ciudad más abierta y más generosa de Colombia, que tenga casi medio millón de venezolanos, que les ha abierto las puertas, cuida a sus niños, los recibe en el sistema escolar, en el sistema hospitalario, y la nación no nos da un centavo. Todo lo hacemos con recursos de Bogotá“, expresó la burgomaestre.

López reiteró nuevamente que actualmente existe un 20% de participación de venezolanos en los robos ejecutados en Bogotá.

“En la criminalidad es más rentable ser inmigrante no identificado que colombiano. Porque si no se puede identificar, no se puede judicializar. Y eso lo entienden las mafias colombianas. Entre reclutar un colombiano y un venezolano, les sale más barato y rentable en impunidad el venezolano”, aseguró López.

Es importante mencionar que según la oficina de migración al menos 1.200.000 venezolanos residen en Colombia.