Campaña de Trump: Esta elección no ha terminado #6Nov

A través de un comunicado, el comando de campaña del candidato a la reelección Donald Trump aseguró este viernes 6 de noviembre que la falsa proyección de Joe Biden, candidato demócrata, como el ganador de las elecciones 2020 en Estados Unidos se basa en resultados en cuatro estados que están lejos de ser definitivos.

Puntualizaron que durante el proceso hubo muchas irregularidades dónde los funcionarios electorales impidieron que los observadores legales y voluntarios tuvieran acceso significativo a los lugares de recuento de votos.

En el documento precisaron que una vez que la elección sea definitiva, el presidente Trump será reelegido para el periodo presidencial 2021-2024.

A continuación el documento íntegro:

“Esta elección no ha terminado. La falsa proyección de Joe Biden como el ganador se basa en resultados en cuatro estados que están lejos de ser definitivos. Georgia se dirige a un recuento, donde confiamos en que encontraremos boletas recolectadas incorrectamente, y donde el presidente Trump finalmente prevalecerá. Hubo muchas irregularidades en Pensilvania, incluido el hecho de que los funcionarios electorales impidieron que nuestros observadores legales voluntarios tuvieran acceso significativo a los lugares de recuento de votos. Prevalecemos en la corte nuestro desafío, pero se nos privó de un tiempo valioso y se nos negó la transparencia que somos. tiene derecho a una ley estatal más moderna. En Nevada, parece haber miles de personas que casi envían sus votos por correo. Finalmente, el presidente está en camino de ganar Arizona, a pesar de lo irresponsable y erróneo del estado para Biden por Fox News and the Associated Prensa. Biden confía en estos estados para su falso clairu sobre la Casa Blanca, pero una vez que la elección sea definitiva, el presidente Trump será reelegido”.