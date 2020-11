¡De nuevo a la calle! Docentes en Quíbor seguirán protestando por reivindicaciones salariales #6Nov

Docentes de Quíbor, municipio Jiménez del estado Lara, se concentraron este jueves en la plaza Bolívar de esa jurisdicción la mañana de este jueves 5 de noviembre para ejecutar un cronograma de planificación y seguir protestando por salarios dignos.

Los maestros denunciaron que el ministerio de educación del régimen de Nicolás Maduro los está obligando asistir a las aulas de clases, sin tomar en cuenta el deterioro de las infraestructuras y medidas de bioseguridad para la protección del coronavirus.

Lea también: Trabajadores del sector salud y docentes del estado Lara alzaron la voz para defender sus derechos

“Nos quieren obligar asistir a dar clases pero lo que ellos no entienden es que un niño con hambre no aprende y un docente sin zapatos no sale”, expresó una de las docentes.

Se conoció que la concentración pacífica intentó ser dispersada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y por simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), sin embargo, los docentes afirmaron que seguirán en las calles para protestar por reivindicaciones salariales.