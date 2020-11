Conseturismo: Paralización de actividades generó pérdidas en un 85% en el sector turístico #6Nov

La paralización de las actividades como consecuencia de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, generó pérdidas para el sector turismo estimadas en un 85%, de acuerdo con la información dada a conocer por el presidente del Consejo Superior de Turismo, Leudo González, tras las estimaciones preliminares.

El líder del sector turismo nacional, expone que Venezuela no escapó de la realidad que está viviendo la actividad turística a nivel mundial afectada, entre otras cosas. por la falta de conectividad aérea.

Precisó que la reactivación del sector en las últimas semanas, es un proceso que debe llevarse de forma gradual ya que, el planteamiento que han recibido es que se abrirán los espacios en forma progresiva.

“Paso a paso se irán dando las cosas, para que en las próximas semanas se comience a volar a otros destinos y entremos a la temporada decembrina con mejores expectativas y con los motores activados”, aseguró González.

No obstante, advierte que hasta tanto no haya la movilidad completa, que incluye transporte marítimo, terrestre y aéreo, no se podrá hablar de una flexibilización del sector para su recuperación total.

Sobre el impacto que ha dejado la pandemia en el sector, ratifica que mucho de los prestadores de servicios turísticos han estado altamente afectados y evidentemente su flujo de caja se ha agotado así como que las reservas económicas que están en un punto de no retorno, de allí que de acuerdo con la información que manejan en Conseturismo, alrededor del 30% de estas empresas no estarán en posibilidades de abrir, una situación que lleva a pérdidas de puestos de trabajo.

Vuelos y destinos

González, dijo que aunque en los aeropuertos se ha estado desarrollando un trabajo de acondicionamiento de bioseguridad, “no es en la velocidad y oportunidad que se esperaba, lo que estamos seguros es que no se abrirán aeropuertos sino se cumplen los protocolos”.

Sin embargo, admite que se ha hecho un trabajo responsable y a conciencia en todos los estados turísticos, pues han tenido contacto con las cámaras para evaluar si están cumpliendo con los protocolos.

“Pero no hay duda que tenemos que apostar porque la isla de Margarita se reactive, debido a que es nuestro destino estrella”, aseguró

Al referirse a la reactivación de vuelos a Los Roques y no a otros destinos nacionales, precisó que la noticia de los vuelos fue una sorpresa para las posadas y servicios turísticos.

“Es una situación que llama la atención y de la cual se han hecho llamados a las autoridades para que estas medidas se tomen con anticipación para preparar los destinos”, dijo en Fedecámaras radio.