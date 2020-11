Exigen al Ministerio de Educación atender carencias de la Escuela Tamaca #6Nov

Falta de servicios básicos, vigilancia y deterioro de sus instalaciones, denuncian profesores de la Escuela Bolivariana Media Jornada Tamaca, ubicada al norte de Barquisimeto.



Carmen López, docente de esta institución, declaró a Elimpulso.com que la maleza y basura se evidencian en el lugar, por lo que pidió al Ministerio de Educación recuperar estos espacios para beneficio de los estudiantes.



“No es posible que la institución se encuentre en este estado deplorable, los obreros no van porque el sueldo no les alcanza para comprar sus tapabocas y guantes, tampoco tienen como trabajar porque no hay artículos de limpieza y eso ha hecho que las áreas de la escuela estén realmente sucias”, manifestó.



“Así como yo trabajo y estoy cumpliendo con los muchachos, quiero que tengamos condiciones para asistir a la institución, quiero que vayan y vean la situación, de nada vale que hayan ido a desinfectar si ni siquiera hay agua, tampoco hay gas y esto ha hecho que el comedor tenga una semana paralizado”, acotò.



Por otra parte, señala que ante las constantes fallas de electricidad y la ausencia del servicio de Internet, los docentes se han organizado para mantener las actividades educativas de niños y jóvenes.



“Los profesores que estamos asistiendo a la institución atendemos a los estudiantes que no tienen Internet, la mayoría vive en zonas rurales de la zona norte. Vamos solo para asesorías, recibir trabajos escritos y entregar la planificación de las actividades que harán desde casa”, puntualizó.



“Estamos trabajando por los muchachos porque de verdad no ganamos ni dos dólares mensuales”, concluyó.