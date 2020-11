Maduro: Nosotros queremos tener buenas relaciones de diálogo con gane quien gane en EEUU #6Nov

Maduro aseguró este viernes 6 de noviembre que “no entiende todavía lo que está pasando en EEUU”, haciendo referencia al proceso electoral que se levó a cabo en Estados Unidos para elegir al nuevo presidente.

Ante esto, Maduro comentó que “nosotros queremos tener buenas relaciones de diálogo, respeto y cooperación con EEUU, gane quien gane. Esto lo digo en nombre de un país entero”.

Además, mencionó que ese es el mensaje que envía a Estados Unidos es de diálogo, por lo que espera que “algún día” pueda concretarlo.

Con respecto al mismo tema, comentó que ha “estado pendiente de lo que pasa en EEUU, he me visto NBC News, BBC, todos los medios, el qué entienda que está pasando en EEUU, por favor que me llame“.