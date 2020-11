Las lluvias son la opción de riego para los agricultores ante imposibilidad de prender bombas

Los pequeños y medianos productores agrícolas del valle de Quíbor han venido sufriendo por la falta de gasolina, la cual requieren para las bombas de riego, pero no la pueden obtener porque no se la quieren vender y si se la venden, tiene que ser pagada a precio internacional.

Al describir esta situación, Argenis Manzi, quien se ha convertido en el vocero de esos trabajadores del campo, dijo que en la última semana se ha producido un alivio por las precipitaciones pluviales, a veces muy fuertes que han desbordado las quebradas.

Menos mal que llovió, para no usar las bombas de riego, dijo. Porque no teníamos el combustible para ponerlas a funcionar.

Explicó que en el valle de Quíbor, la mayoría de los agricultores utilizan bombas que tienen entre 7 y 10 caballos de fuerza. Se requiere por lo menos de 50 litros de gasolina por semana para las labores de riego. Y los bidones utilizados tienen 20 litros.

Pero, la dificultad es que los funcionarios uniformados que son enviados a las estaciones de servicio para mantener el orden, se niegan a que a los campesinos se les vendan los bidones, ya que por lo general dicen que sólo puede ser despachado el combustible para los vehículos.

No todos los campesinos tienen vehículos y aquí funciona la solidaridad entre los agricultores, ya que quien tiene vehículo ayuda al que no lo posee, para que lleve sus bidones. Este asunto ha sido planteado a la alcaldía y a los viceministros que han visitado el estado, sin embargo, no se ha podido obtener que entiendan la necesidad del combustible para la producción agrícola.

Si no tenemos gasolina, no podemos regar las áreas sembradas y, en consecuencia, no puede haber producción, manifestó. No encontramos la forma de que lo puedan comprender. Y si en las estaciones de servicio venden el combustible, lo venden a precio internacional, es decir, en dólares.

En los últimos días del mes pasado y comienzos del presente se han perdido cantidades no precisadas, pero muy grandes, de cilantro, perejil, ajoporro, brócoli y en general de hojas verdes, porque son rubros muy perecederos, ya que no ha habido forma de sacarlos en los camiones porque éstos no tienen gasolina.