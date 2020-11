Macario González: No habrá cambios en la política exterior de EE.UU #6Nov

El diputado Macario González, de la Asamblea Nacional, dice que la línea del Departamento de Estado es inalterable, más allá de quien gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos

En declaraciones a Elimpulso. com, el parlamentario asentó que la política estadounidense es muy clara: nada con países regidos por una ideología fracasada como el comunismo, ni con los que aúpan el terrorismo, ni tampoco los que se involucran en drogas.

Es por eso que, si se produjera un cambio de Gobierno, no habrá cambio alguno con los iraníes, ni con los chinos y Corea del Norte, ni tampoco con Nicaragua, Venezuela y Cuba.

Desde luego, habrá un modo de estilo de hacer las cosas; pero, tanto republicanos como demócratas mantienen una posición vertical en lo que respecta a regímenes autoritarios, dictatoriales y los vinculados al tráfico de drogas.

Así, pues, las sanciones que son aplicadas a un país y a personas, no son eliminadas por vía de gracía porque haya un cambio de gobierno.

Votaciones invalidadas

En cuanto a las parlamentarias del 6 de diciembre, dijo el parlamentario que las votaciones no fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral, porque éste organismo no existe como tal porque quienes fungen como rectores no fueron escogidos por la Asamblea Nacional, sino por el Tribunal Supremo de Justicia, que tampoco es legítimo. Las convocó Maduro. Y como este tiene la condición de usurpador, no es reconocido por sesenta países de América y Europa, estando el régimen aislado y desconocido, motivo por el cual no puede obtener créditos, ni asistencia de ningún tipo.

En esas votaciones participarán el oficialismo y algunos partidos que le están haciendo el juego a Maduro, pero igualmente los resultados no serán reconocidos, porque no es un proceso limpio, apegado a la Constitución y a las leyes.

Responsables identificados

Por otra parte, Macario González se refirió a los expedientes que están siendo analizados por la Corte Penal Internacional en torno a delitos de lesa humanidad, perpetrados por funcionarios de Venezuela.

Ese tribunal, hasta ahora, ha demostrado que es imparcial, regido por el Estatuto de Roma y cuyas decisiones son tomadas luego de una minuciosa investigación de los hechos denunciados.

A diferencia de la Organización de Estados Americanos que hace condenas a los países, la Corte Penal Internacional enjuicia a individuos, plenamente identificados, con responsabilidades en los crímenes cometidos. Y en este caso aparecen nombres muy bien precisados –Maduro, Vladimir Padrino López, Néstor Reverol y otros— que no podrán evadir los cargos.

Roland Carreño

Igualmente Macario González dijo que no sólo Lara, donde es nativo, sino todo el país está pendiente del secuestro del periodista Roland Carreño, quien es ampliamente conocido en todo el territorio por el desempeño de su profesión.

Si no fuese por la tragedia que constituye la privación de su libertad, daría risa los cargos de que es acusado y las falsas pruebas presentadas. Porque nadie puede imaginarse a este ciudadano con un fusil, ni mucho menos en actividades terroristas o golpistas, pues se trata de una persona de firmes principios y que jamás ha tenido inclinaciones por la violencia. Todo lo contrario.

Pero, lo que se demuestra claramente es que el régimen de Maduro tiene muchas fisuras en sus cuerpos de seguridad, ya que Leopoldo López recobró su libertad por sus propios medios y se le ha escapado el mayor trofeo que tenía la dictadura.

Hay que decir que si no hubiera sido Roland Carreño, el régimen habría secuestrado a otro de los dirigentes que estamos luchando por recobrar la libertad y la democracia en Venezuela, dijo el diputado larense.