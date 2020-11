¡Sin servicios! En El Cují están cansados de sobrevivir sin agua ni gas #9Ago

Los habitantes de El Cují, al norte de Barquisimeto, están cansados de tener que vivir con tantos problemas en lo servicios públicos. La falta de gas, agua y aseo es una constante que pareciera no tener solución.

Por esta razón, el sábado 7 de noviembre, habitantes del sector salieron a las calles y mencionaron que desde hace más de 8 meses están sin gas doméstico, y por ende, resaltaron que el régimen de Maduro dejó “obras inconclusas”, ya que en plena vía pública se observan cilindros para el gas doméstico que nunca comenzaron a funcionar.

Asimismo, los presentes detallaron que el agua se bota en algunos sectores, mientras que en los hogares no llega el líquido a los grifos. Por ende, estas personas dependen de los camiones cisternas, para tener el agua. Lo que significa un gasto elevado y hasta imposible para algún sector de la población.

“Le pedimos al nuevo gobernador que haga su trabajo y venga y solucione ya esto que algo muy grave, no tenemos agua, no tenemos gas, no nos mandan él aseo y a diarios sufrimos los apagones expresaron los manifestantes”, comentó un representante de El Cují.