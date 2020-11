El régimen acabó con el federalismo y convirtió las gobernaciones en centros de corrupción

El régimen acabó con el sistema federal venezolano establecido en la Constitución Bolivariana de Venezuela, al convertir las gobernaciones en centros de corrupción, donde impera la desidia, el abandono y la destrucción, conclusión a la que llegaron los diputados a la Asamblea Nacional en la sesión de este martes.

Hubo consenso en el debate sobre la crisis de funcionamiento y el desmantelamiento de las gobernaciones, celebrado este martes 10 de noviembre, durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, vía online.

Julio Ygarza, diputado por el estado Amazonas, lamentó las condiciones de deterioro en que se encuentran las infraestructuras de los organismos de los estados, A su juicio las gobernaciones que manejan los adeptos al régimen se encuentran cerradas, están clausurada, no funciona, no cumple con las funciones establecidas en las leyes.

“Todas las instituciones y organismos del estado regional se encuentran en un total abandono. En el estado Amazonas, por ejemplo, si revisamos el polideportivo emblemático de esta región, el José Antonio Páez, está totalmente destruido. El hospital José Gregorio Hernández, no tiene medicinas, esta sin personal médico, ni enfermeras, sin mantenimiento. Su infraestructura está en total deterioro”, afirma

Agregó el diputado Ygarza que la Comandancia General de la Policía, no cuentan con equipos necesarios para poder ejercer las funciones de seguridad y resguardo de la población, no tienen moto, ni unidades vehiculares, no tienen uniformes, no cuentan con un plan de seguridad social para ellos y sus familias.

Destacó que las gobernaciones que son tan importantes para que los estados funcionen y se desarrollen, están en manos de gobernadores que representan el fracaso y la usurpación, el abandono, la desidia, y miseria.

El diputado Ygarza hizo un llamado a los venezolanos en los estados que padecen por las malas políticas públicas que ejercen los que tienen el poder en las regiones, que es fundamental, apoyar la Consulta Popular, que permita sacar a los corruptos y atornillados en el poder, para recatar la institucionalidad democrática y el orden federal.

Acabaron con la descentralización

Mientras que el diputado Rachid Yasbek, señaló que Venezuela vive la mayor crisis social, económica y política de las historias y eso no escapa de la realidad de cada una de las regiones del país, desde que este régimen se instauró en contra de la Constitución, que establece claramente que somos un estado federal.

“Aquí las regiones no se respetan, rompieron con el esquema que venía históricamente avanzando desde el año 1989, el proceso de descentralización de las regiones. Este régimen se concentró en acabar con la descentralización, con el federalismo que establece nuestra Constitución y se fueron generando situaciones irregulares”.

Agregó que las gobernaciones en manos de la oposición el régimen, inconstitucionalmente, nombró supuestos protectores, lo que ha llevado que se desvíen los presupuestos, a que no existan fondos para la inversión, que no se generen proyectos para el crecimiento y desarrollo de cada región.

“Hoy vemos que todo este aparataje que se montó llevó a las gobernaciones a convertirse en pagaderos de nóminas, con sueldos míseros, que no son responsabilidad de quienes dirigen las regiones. Las políticas hambreadoras del régimen, de despilfarro, centralizadas, generaron el clientelismo y la corrupción cada día más galopante. Desparecieron más de 350 mil millones de dólares del presupuesto nacional que debieron haber invertido en las regiones y la gente”.

Al referirse al estado Bolívar, región que representa, reveló que desde hace más de 16 años lo dirigen personeros del PSUV, el último está gobernando porque se robó los votos, alterando actas, y se juramentó como usurpador de la gobernación de Bolívar. Afirmó que esta región tan importante del país, desde que llegó el Chavismo-Madurismo, no ha tenido más apoyo el sector agrícola, pecuario, comercio e industrial.

El régimen desmanteló las gobernaciones

El Diputado Romer Guzamana presidente del Parlamento Amazónico, calificó la situación de las gobernaciones como fatal y muy grave el desmantelamiento de las infraestructuras y todo el equipo que se encuentran en estas instalaciones, que pertenecen al Estado venezolano.

“El funcionamiento de las gobernaciones del país es precario. Los trabajadores, empleados y obreros devengan sueldos de miseria, no cuentan con uniformes que ordena las contrataciones colectivas. Los sindicatos han desaparecido forzosamente. Los trabajadores no tienen a quien acudir para discutir las contrataciones colectivas y el tabulador de aumentos de sueldos”.

Sostuvo que todas las instalaciones de las gobernaciones han sido saqueadas y desmanteladas no funcionan los servicios públicos. “Las gobernaciones están como los ciudadanos en pobreza extrema”.

Agregó que los equipos y herramientas para arreglo de las calles, carreteras y avenidas están totalmente destruidas, no se preocupan si no hay servicio de alumbrado eléctrico en las calles, si funcionan o no los servicios públicos.

Aseguró que los gobernadores del régimen no trabajan, no le dan la cara al pueblo ni responden a sus necesidades, como la falta de agua, electricidad, gas, transporte y galopante inseguridad. Por lo que exhortó a los trabajadores de las gobernaciones y de la Administración Pública en general a manifestar, protestar y participar en la Consulta Popular, que levanten su voz en defensa de su derecho al trabajo y a tener sueldos dignos.

“Vamos a recuperar las gobernaciones a luchar por un sueldo y salarios dignos. Salgamos este 6 de diciembre a rechazar lo que es el fraude electoral y acompañar a toda Venezuela este 5 al 12 de diciembre a tomar las calles. Vamos alzar la voz Venezuela en la Consulta Popular en contra de quien usurpa las gobernaciones y el poder nacional para reclamar nuestro derecho.