RETACITOS #15Nov

Mientras el burgomaestre achocolatado anuncia a través de los medios de comunicación, que durante su gestión ha tapado el 50% de los 11.600 huecos que había en Barquisimeto cuando asumió el cargo, lo que pone en evidencia lo lerdo que ha sido durante su gestión, nuevamente las calles y avenidas de Barquisimeto se inundaron como siempre ocurre cuando llueve en la capital musical de Venezuela, debido al colapso de las cloacas, alcantarillas y drenajes, debido a que ninguno de los alcaldes de los 21 años de revolución, tampoco los de la oposición que han pasado por allí, se han ocupado de atender a este problema que es estructural, que está presente y que no es fácil de ocultar, porque se hace presente cada vez que llueve, por supuesto que a esto también contribuye la falta de mantenimiento de las quebradas y bucos que proliferan en la región, resultando lo más grave que cada vez que hay inundaciones son decenas de familias las que se ven afectadas por las lluvias, incluso conocemos de casos en que han perdido todos sus enseres y prácticamente han quedado en la calle, pero por supuesto esto parece no importarle al achocolatado ya que nunca en su vida ha tenido que soportar este tipo de penurias. En todo caso, lo hemos repetido, la construcción de nuevos sistemas de cloacas y drenajes es una obra de primera prioridad y las autoridades locales no se pueden seguir haciendo de la vista gorda ante este recurrente drama.

*****

La situación del suministro de agua en Barquisimeto tiende a complicarse, agudizándose la ausencia del vital líquido, ya que ni el gobierno regional, tampoco el municipal y mucho menos Hidrobarro parecieran tener no solamente la voluntad de resolver esta problemática, que afecta a todos los barquisimetanos en general y también al resto de los municipios, sino que tampoco disponen de los suficientes recursos financieros para atender a un problema que es estructural y que se viene arrastrando desde hace varias décadas, sin ninguna solución a la vista, ya que la enorme cantidad de millones de bolívares y dólares que se destinaron para Yacambú, los dilapidaron y después de más de 50 años, la obra que garantizaría el suministro de agua, no solo para la capital musical de Venezuela, sino para todo el estado y además para Portuguesa, aún está sin concluir, mientras que los responsables de gastarse ese dinero se pasean por las calles de Barquisimeto y por el resto del país, con sus caras muy lavadas, e incluso algunos haciendo campaña electoral, en medio de la mayor impunidad, ya que tampoco se les ha emplazado con rigor para que expliquen que fue lo que pasó con ese dinero, hay varios ministros, gobernadores y alcaldes que están en mora con la entidad, quienes en un país serio, donde imperara la justicia, seguros estamos que hoy ocuparían varias celdas carcelarias, pero lamentablemente en un país donde no existe Estado de Derecho, donde la justicia está mediatizada, ver esto no es más que un sueño, una utopía. Hoy no hay agua desde el Alto Tocuyo por falta de sulfato de aluminio, lo cual afecta a Morán, Jiménez e Iribarren, perjudicando a más 1,4 millones de habitantes, agudizando la crisis de salud y servicios en general.

*****

En ningún momento hemos dejado de denunciar en esta sección, las actuaciones de los “alacranes” que continúan por todo el estado Lara tratando de seguir captando adeptos, comprando conciencias sin ningún tipo de recato y sin escrúpulos, confiados en que a “realazos” todo se puede arreglar y si se trata de “viejo calvito norteamericano” que aparece en los billetes verdes, más rápidamente se soluciona cualquier problema, sin importar su magnitud y quienes aparezcan como involucrados, así es como hemos visto que el personaje que no tiene un pelo de tonto, aun cuando ha dicho que no ha regalado ni siquiera “ un huevo” en su campaña, hay adultos mayores en crespo, además luchadores sociales y dirigentes de base, que denuncian que les ofrecieron 100 dólares para que apoyaran a esta candidatura en sus aspiraciones de llegar al Parlamento Nacional, pero la promesa fue de “boquilla” y ahora no aparecen ni los reales ni los oferentes, con la agravante que el personaje engañado soltó la lengua a través de las redes sociales y la denuncia se viralizó, quedando el candidato muy mal parado, no solamente con el afectado, sino con toda la gente que ya conoce el cuento y que no están dispuesto s caer como incautas palomas ante las espuelas que todos saben que tiene el personaje en cuestión, quien tiene que caminar con cuidado, por temor a caerse si se las tropieza. Estamos en presencia de una campaña donde se pretende captar los votos con ideas, sólidos criterios, sino con dinero que nadie sabe aún de donde está saliendo.

*****

Corriendo el riesgo de que nos digan que nos ponemos tercos con algunos temas, es evidente que no nos cansaremos de denunciar la gravísima situación por la que siguen atravesando los trabajadores de las salud, en todos los centros hospitalarios a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, sin que las autoridades les presten la menor atención y tampoco atiendan a los reclamos que hacen las organizaciones gremiales de los médicos y enfermeras pidiendo los instrumentos de bioseguridad, la dotación de mascarillas, guantes, equipos médicos para los hospitales y centros de salud, preocupación que nos llena de angustia cuando observamos que las muertes por la pandemia siguen aumentando en el sector salud y al parecer estas muertes no tienen dolientes, porque dizque no figuran en las estadísticas que a diario se dan a conocer de manera oficial. La última información que llega a nuestra mesa de redacción, señala que hasta el jueves en la noche, unas 254 personas vinculadas con la salud habían fallecido por el Covid-19 cifra que es verdaderamente dramática, ya que el número total de fallecido hasta esta misma fecha ascienden a 838 personas, y realizando una simple regla de tres, las cifras revelan que el porcentaje de fallecidos entre médicos, enfermeras y enfermeros, trabajadores, supera el 30,2%. Creemos que ha llegado la hora en que las autoridades deben atender a este sector en forma prioritaria, de manera que no corran el riesgo de que en cualquier momento dejen de cumplir con sus funciones, en resguardo de sus propias vidas.

*****

Las autoridades municipales en Iribarren parecen haberse convertido en unos “convidados de palo”, ya que en épocas pasadas cuando se denunciaba alguna violación de las normas de urbanismo en la ciudad, por lo menos la gente de Catastro enviaba a algunos de sus funcionarios a realizar las investigaciones correspondientes y podemos certificar, que por lo menos en tres o cuatro oportunidades, se ordenó derrumbar paredes e incluso obras completas por violentar las ordenanzas establecidas. Ahora debido a la impunidad con la que se vive en la revolución, a lo cual se suma la anarquía que es característica de los enchufados en el proceso, todo el mundo hace lo que le da la gana y no pasa nada, aun cuando los delitos estén a la vista de todo el mundo y los responsables actúen en plena flagrancia. Hace por lo menos cuatro semanas hemos estado recibiendo denuncias de la construcción de un gigantesco galpón, que estaban comenzando a levantar al frente del Parque Ayacucho en la calle 42; sin embargo, tras la denuncia de los vecinos, el propietario al parecer con vinculaciones castrenses, aceleró el paso, aumento los turnos de los obreros y albañiles, les doto de materiales en forma permanente y ya el galpón va a estar listo y supuestamente servirá de asiento a una fábrica de parabrisas, en pleno casco histórico y violentando las normas que prohíben este tipo de construcciones en la zona; ya recientemente repararon y acondicionaron otro galpón, vecino al Colegio María Auxiliadora y allí dizque funcionara una fábrica de ataúdes, así que poco a poco convertirán los alrededores del Parque Ayacucho en otro “Manteco” ante la mirada indiferente de las autoridades.

*****

Siempre hemos dicho que entre cielo y tierra no hay nada oculto, las cosas por más que las intenten esconder, echarles tierrita, tarde o temprano salen a relucir. Es el caso de un accidente de tránsito ocurrido recientemente en las vecindades de la Urb. El Pedregal, donde un grupo de personas influyentes regresaban a la ciudad, luego de realizar un bonche a todo meter en El Manzano, donde no hubo limitaciones para el consumo de bebidas alcohólicas y demás yerbas aromáticas, según alguno de esos personajes que les pica la lengua cuando participan en estos saraos de gente importante y quieren que los demás sepan con el tipo de gente que se codean. Aseguran que en uno de los vehículos venían cuatro personas, dos damas detrás, una dama y un joven en la parte delantera, al parecer el conductor perdió el control del vehículo, y se metió de frente contra una vivienda, destruyendo la pared, allí supuestamente se presentaron las autoridades y le dijeron al propietario de la vivienda, que no se preocupara que repararían todos los daños causado, remozando incluso las matas dañadas del jardín; también se hizo presente una ambulancia cuyos ocupante s revisaron los traumatismos, afortunadamente de las personas y al día siguiente a primera hora frente a la casa amanecieron obreros y materiales para reparar los daños, e incluso una bomba vieja que estaba en el jardín dizque la habrían cambiado por una nueva. Por supuesto se sorprenderían al conocer los nombres de las y los ocupantes del vehículo, seguros que se caerían para atrás como “Condorito”.

*****

En días recientes, Danny el flamante coordinador de de la organización política VP Lara, y actual vocero del Frente Amplio Venezuela en la región, solicitó una reunión con un personaje que es un digno representante del periodismo larense, a quien todos buscan y al que le piden consejos por su formación cultural y el buen manejo de la escritura, como lo es el Lic. JER, a quien siempre hemos identificado en esta sección como el “Voluminoso”, la misma se concretó en la residencia del conocido hablistán. El colega todos lo consideran como un “consejero” del mencionado frente y se dice que quien lo incorporó a ese equipo político fue el propio ex magistrado del TSJ . Aseguran que el objetivo de la reunión era pedirle opinión y apoyo (asunto normal y cotidiano” para ese colectivo político y producir unas declaraciones relacionadas con la Consulta Popular convocada por el Presidente (e) Juan Guaidó (algo siempre normal”. Comentan que luego de una buena y agradable tertulia acompañada de un aromático café, al momento de la despedida el periodista le dijo, palabras más, palabras menos. “Con sumo gusto. Espere usted mi propuesta de honorarios por el trabajo a realizar”. El político su marchó con una cara de “ponchado” y sin anestesia, actuando de la manera correcta ya que es un profesional de prestigio, cuyos conocimientos y experiencias se valoran y por eso precisamente lo buscan. Héctor Mujica, director de la Escuela de Periodismo, me dijo siempre: “Salas como profesional nunca regales tu trabajo, si es una persona muy amiga, cóbrale barato, pero no lo hagas de gratis”, lamentablemente a esto están acostumbrados nuestros políticos.

*****

Continúa complicándose el abastecimiento de la gasolina, al extremo que ya ha dejado de ser un problema del interior del país, sino que ahora también lo están viviendo los caraqueños, ya que al parecer la “burbuja” en la que había pretendido el régimen convertir a la capital de la República, parece que comenzó a botar el aire y ahora estamos viendo en las estaciones de servicios, a las personas haciendo colas de un día para otro, con su paquetico con par de sándwich y su termo de café, a la espera que lleguen las gandolas y que conste, no estamos hablando de la gasolina subsidiada, sino la que venden a precios internacionales. Se comenta en medios del oficialismo que la refinería de Cardón había comenzado a operar y estaba produciendo alrededor de 30.000 barriles por día, lo que si bien pudiera representar un alivio, no pasa de ser un pañito de agua tibia. Además desde hace 8 y 15 días han dejado de surtir las combustible en la mayoría de las estaciones de servicio del país. La pregunta que comienza a rondar en muchas mentes, es cómo piensan movilizar “los millones de votos” el 6D. Todo parece indicar que se repetirá la historia en que todos tengan que pasar la Navidad y el Fin de Año en una larguísima cola con la finalidad de poner un poco de combustible, lamentablemente es la triste realidad en la Venezuela revolucionaria. A última hora nos informan que una dama en Maracaibo perdió la vida en una estación de servicio a caerse a tiros funcionaros de cuerpos de seguridad del Estado, esto es el colmo.

*****

Esto se veía venir. La semana de la cuarentena radical poco a poco comenzó a relajarse de facto y ha dejado de ser tal en los últimos tiempos. Los comerciantes formales e informales, ante la terquedad del régimen de mantener el esquema de 7×7, se han visto muy afectados por la crisis, casi que en la obligación, de trabajar bajo cuerda, a través de puertas ocultas, con las puertas entreabiertas para tratar de captar clientes. Solo basta con echarse un paseíto por la avenida 20, carreras 18, 19, 21, 22 y 23 y allí fácilmente cualquiera se da cuenta que la mayoría de negocios están semi-cerrados, pero con manteniendo a un personal que ofrecen sus mercancías y están ojo avisor por siaca pasa la policía o cualquier ente público que los pueda mandar a cerrar o multarlos por incumplimiento de las medidas. En todo caso, también se tiene conocimiento de que algunos funcionarios policiales, dizque a veces se hacen los distraídos y no circulan por algunas de estas calles donde están estos negocios, pero luego pasan recogiendo su prote en “especies”. Todos los gremios empresariales del país han estado reclamando al Gobierno que elimine este esquema y autorice la apertura continua de los negocios y las fábricas, pero se han quedado sin respuestas. En la esquina de los lamentos murmuran que las medidas de sometimiento, son para impedir que la gente salga a protestar ante la severa crisis económica y social, por el creciente deterioro de los principales servicios públicos, y no precisamente para contrarrestar el virus Covid-19.

*****

No terminan de levantar, peor aún, ni causan buena espina algunos de los bates quebrados que decidieron postular sus nombres para las fraudulentas elecciones del 6D. No siquiera han podido medio conformar el padrón electoral. Los llamados representantes del bloque dizque “opositor” tendrán muchos recursos económicos de dudosa procedencia, pero no pueblo que los acompañe en esta locura que ya tiene los resultados que están más cantados a favor del oficialismo. Las reuniones y asamblea dan pena ajena. Ni que ofrezcan lo que ofrezcan la gente ni les cree ni les respalda. Por cierto, se comenta tras bastidores que quienes verdaderamente están por detrás de algunos de estos aspirantes a participar en el fraude del 6D por Lara, además estarían aportando los churupos para la campaña dizque son Valderrico, Rafucho Montes, y el sempiterno presidente de Fedeindustria, luego multiministro de la revolución, apoyando por supuesto al partido de los felinos, así que allí se está dando una reunión de verdes con verdolaga. Por cierto se pudo conocer que la comparsa de PV con el hombre que no tiene un pelo de tonto, se fueron a la zona de El Manteco y dizque les pago 10$ a 50 de los denominados carretilleros para que le hicieran bulto, armó una tribuna portátil, grabó un video y después chao pescao, sale a presentarlo como un acto con el apoyo “del pueblo” que quieren que los represente en el Parlamento. La verdad que no hay derecho.

*****

Estamos recibiendo numerosas manifestaciones de preocupación e inquietud, sobre todo de familias y personas de los sectores más vulnerables, quienes observan con angustia la forma acelerada como está creciendo, día a día el tipo de cambio en el mercado paralelo, por cuanto están conscientes de lo que esto significa desde el punto de vista del encarecimiento del costo de la vida, del alza casi a diario del precios de los alimentos, mientras que el ingreso cada día se erosiona e incluso ya las remesas dejaron de ser una alternativa, porque la hiperinflación también está afectando a quienes salen a comprar alimentos y medicinas, debido a los precios irracionales que se están aplicando en los centros de comercialización. Incluso ya se ha escuchado a algunas personas decir, que les preocupa más el alza del dólar que la pandemia de Covid-19, porque piensan que llegará el momento en que no podrán adquirir los alimentos y temen morir de hambre y no de la pandemia. En estos momentos, cuando alguien acude a cualquier cadena de supermercados o de farmacias, en busca de alimentos o medicinas, hemos podido constatar, no nos los han contado, como algunas personas salen con cara de angustia, sin nada en la mano y comentan “no pude comprar nada porque todo está muy caro” , también hemos observado como gente humilde pide para llevar un bisteck y debe pagar 350.000 o 400.000 bolívares, un cartón de huevos ya está costando 2 millones de bolívares y un kilo de caraotas 800.000 así que Dios nos agarre confesados, porque la hambruna esta a la vuelta de la esquina y el régimen pensando en elecciones. La verdad que no hay derecho.

*****

En las oficinas del ente recaudador, sede principal de la capital larenses, de acuerdo con los cuentos e historias de los propios empleados, pasan muchas cosas, desde lo insólito hasta lo inimaginable. Aseguran que si las paredes hablaran como dice el viejo dicho, se tendría conocimiento de muchas cosas fétidas, irritas, ilegales y corruptas que saldrían a la palestra pública y salpicaría al más y al menos pintado. Afirman que allí desde hace meses están raspando la olla y como tuvieron mucho tiempo de ocio, ahora se han dedicado a llamar a incautos comerciante e industriales para leerles una mala y deprimente cuartilla con la firme voluntad de hacerse por la vía insensata, de unos miles de verdes. Es vox populi todo cuando acontece a los ojos de propios y extraños. Por supuesto que no estamos pensando que estamos descubriendo el agua tibia, a lo largo de los años hemos formulado muchas denuncias en torno al “modus operandi” de algunos de los funcionarios que allí laboran, comentando sus propios compañeros, que cuando salían a la calle armados de un koala, era porque iban a aplicar sus propias formulas de recaudación, lo que permitía llenar el tobo ubicado en las oficinas del jefecito y dizque se reparte a final de mes en forma justa y equitativa entre todos. Incluso las cosas se agudizaron cuando les eliminaron las bonificaciones y les aplicaron un solo tabulador salarial, así que esto no es nuevo. Otros que se están llenando los bolsillos y no es precisamente de una devaluada moneda son los miembros de la una aerolínea venezolana, dicen las malas lenguas.

*****

Durante más de un año se ha venido denunciando por los distintos medios de comunicación, impresos, radiales y televisivos y también ante las autoridades regionales y municipales, el robo recurrente de las tapas de las bocas de visita en la avenida Libertador de nuestra ciudad, en primer término, robos que también ocurren en la Pedro León Torres y en otras vías de la entidad federal. En estos últimos días se han registrado dos accidente de tránsito entre Patarata y Bararida en sentido oeste-este por esta irregular situación y sería verdaderamente lamentable que ocurriera una tragedia con pérdida de vidas o el saldo de personas minusválidas, debido a la indiferencia con la cual se han estado recibiendo estas denuncias que, incluso en esta sección hemos planteado en numerosos oportunidades, sin ningún tipo de respuestas. Tenemos la esperanza que no pase una desgracia para que entonces, si salgan los voceros oficiales, a anunciar operativos de emergencia para resolver la problemática, por el contrario esperamos que tomen en consideración la denuncia y apliquen los correctivos. Pero además de los riesgos que representa para los ciudadanos el robo de estas tapas, no hay que olvidar, que los cauchos y la reparación del tren delantero de cualquier vehículo, hoy en día ahora cuesta un ojo de la cara, así que no sean indolentes.

Juan Bautista Salas