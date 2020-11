VIDEO ¡6 meses sin aire acondicionado! Pacientes oncológicos del SAO reciben tratamiento en ambiente inadecuado #16Nov

Los pacientes oncológicos que son tratados en el Servicio Autónomo de Oncología (SAO) ubicado en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda (HCUAMP) de Barquisimeto, denunciaron que tienen más de 6 meses sin servicio de aire acondicionado, lo que genera reacciones en su tratamiento.

En una visita realizada por el equipo de Elimpulso.com, se corroboró que la zona donde son tratados, es sumamente cerrada y por ende, calurosa. Para tratar de sobrellevar la situación, los pacientes deben hacer esfuerzos para llevar ventiladores que les sirvan para refrescarse un poco.

Sin embargo, José Jiménez, paciente oncológico, indicó que no todas las personas que son tratadas en el SAO tienen la posibilidad de llevar sus ventiladores, bien sea porque no tienen este aparato electrodoméstico o porque tienen dificultades con el transporte, y en caso tal de trasladarse hacia el hospital en trasporte público, no pueden llevar el ventilador, tomando en consideración que por su condición, deben evitar hacer esfuerzos físicos.

Jiménez indicó que lo recomendable es que ellos reciban el tratamiento en ambientes fríos. De hecho, una enfermera de la unidad respaldó esta afirmación y mencionó que los pacientes oncológicos deben ser tratados en un ambiente que esté entre 12 a 16 grados centígrados, pero la triste realidad, es que esta sala de atención tiene un ambiente que supera los 30 grados centígrados.

“A veces tenemos que hacer una fila entre 6 pacientes adelante de un ventilador que trajo algún compañero, para refrescarnos“, agregó Jiménez.

Asimismo, aseveró que al estar expuestos al calor, transpiran en demasía, aumenta la fatiga y se sienten decaídos; situación que no es recomendable para pacientes oncológicos.

Por esta razón, exigieron a las autoridades correspondientes para que atiendan este problema, y así, vuelvan a contar con el servicio de aire acondicionado para continuar su proceso de tratamiento de manera regular.