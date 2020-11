Infructuoso intento de venezolanos de cruzar por el puente Simón Bolívar #19Nov

Grupos de venezolanos, urgidos por cruzar hacia el país tras haber hecho sus diligencias en Colombia, intentaron atravesar el puente internacional Simón Bolívar frente al caudaloso río Táchira que hacía cuesta arriba el uso de las trochas.

Sin embargo, se conoció que de parte de los funcionarios apostados del lado venezolano no se permitió el ingreso, por lo que Diario La Nación aclara y reafirma esta información.

Por su parte, autoridades colombianas acudieron este miércoles al puente internacional Simón Bolívar ante la situación que se registró con cerca de 500 venezolanos que intentaron cruzar por el paso binacional.

En un inicio y tras la gran cantidad de información suscitada sobre este hecho, se pensó que sí hubo autorización por parte de las autoridades venezolanas para el ingreso de este grupo de personas, quienes se encontraban a la espera para poder pasar, sin embargo, con el paso de las horas se conoció que no fue así.

Más temprano, Migración Colombia emitió un comunicado en el que aseguraba que “a la fuerza y ante la negativa de paso por parte de Venezuela, un grupo de venezolanos busca ingresar a su país”.

También indicaron que, «en la tarde de este miércoles, unos 500 ciudadanos venezolanos, que permanecían en Colombia a la espera de una autorización por parte de Venezuela para regresar al lado de los suyos, intentó tomarse el Puente Internacional Simón Bolívar, en la población de Villa del Rosario, en Norte de Santander”.

Prosigue el comunicado reseñando que el equipo de la Regional Oriente de Migración Colombia, con el apoyo de personal de la Policía Nacional, logró “controlar la situación. Explicaron a este grupo de extranjeros que el permanecer apostados sobre el puente representaba un riesgo para su integridad, ya que las condiciones climatológicas de la zona podrían ocasionar un desastre, sumado a que la infraestructura del puente se encuentra expuesta a una carga adicional, como consecuencia de los contenedores que se encuentran ubicados sobre el mismo”.

Aseguran que, posteriormente el 80% de los extranjeros abandonaron la infraestructura y personal de Migración Colombia adelantaba gestiones con las autoridades migratorias de Venezuela para que se permitiera su ingreso a ese país.

Confusión

Según lo reseñado por el diario La Opinión de Cúcuta, se afirma la autorización del paso por el puente internacional Simón Bolívar “de los venezolanos que querían regresar al país y que no habían podido hacerlo por donde ingresaron -las trochas- debido a la crecida del río Táchira”. No obstante, según otras fuentes y nuestro corresponsal de @lanacionweb esto no fue confirmado.

«Acaban de autorizar el paso de los venezolanos que esperaban en el puente internacional Simón Bolívar y que pedían que los dejaran regresar a su país por la estructura, debido a la crecida del río Táchira», señala otro tuit, por lo que se pensó en un inicio que sí hubo acceso por el puente.