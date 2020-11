Guaidó a Maduro: El 6 de diciembre les va a ir mucho peor que en 2018 #20Nov

El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que las votaciones convocadas por el régimen de Nicolás Maduro para el 6 de diciembre tendrán el mismo resultado que las del 2018.

“No nos cansaremos de invitar a participar a todos los venezolanos en la Consulta Popular; no nos cansaremos de invitarlos a ejercer la mayoría en las calles. El 6 de diciembre el fraude no va a tener legitimidad, les va a ir mucho peor que en 2018. No olvidemos que estamos defendiendo la República”, precisó Guaidó la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

Guaidó que puntualizó que Nicolás Maduro pretende aniquilar “la alternativa democrática como lo hicieron en Cuba“.

“Los estudiantes, gremios, diputados, sociedad civil venezolana están a la altura para proteger y defender esta patria. Mi reconocimiento a todos; mi reconocimiento a los diputados que han resistido a la persecución, secuestro”, aseveró Guaidó.