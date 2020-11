Delcy Rodríguez: No nos importa si EEUU y la UE no reconocen las elecciones del 6D #22Nov

Delcy Rodríguez, vicepresidenta designada por régimen de Nicolás Maduro, aseguró este sábado que al oficialismo no le importa si Estados Unidos y la Unión Europea reconocen las elecciones parlamentarias pautadas para el 6 de diciembre.

“No nos importa porque quien tiene que hablar en las elecciones de Venezuela es su pueblo, no ningún Gobierno, ni en Estados Unidos ni en Europa ni en el vergonzoso cartel de Lima”, expresó Rodríguez durante un acto con estudiantes universitarios.

De acuerdo a lo publicado por el portal web Noticiero Digital, la funcionaria señaló que para el chavismo es “indiferente” si hay o no un reconocimiento internacional.

“Quienes se creen los dueños del mundo, Estados Unidos, los países europeos, creen que son ellos los que le dan vida a un resultado electoral y nos preguntan con una sonrisa: ¿Qué pasaría si nosotros no los reconociéramos? Les voy a decir lo que les he respondido en privado a algunos embajadores, no nos importa, nos es indiferente”, dijo Rodríguez durante un acto con estudiantes.