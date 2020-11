Cardenal Porras: Tenemos la necesidad de reencontrarnos si no vamos a un abismo que nos traerá llanto, dolor y pobreza #24Nov

Hoy tenemos la necesidad, la exigencia de reencontrarnos, porque si no vamos hacia un abismo que sencillamente lo que nos va a traer es llanto, mayor dolor y pobreza, alerta el Cardenal Baltazar Porras Cardozo, Arzobispo de la Arquidiocesis de Mérida y Administrador Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas.

Advierte que situaciones como las que están planteadas para el mes de diciembre en el país, no representan la solución, indicando que la solución va por otro lado, “va por entenderse los unos a los otros y lo he repetido miles de veces, uno no habla con quien quiere, sino con quien le toca y hoy tenemos la necesidad, la exigencia de reencontrarnos, porque si no vamos hacia un abismo que sencillamente lo que nos va a traer es llanto, mayor dolor y pobreza”.

Necesitamos que ese rocío que nos cae del cielo con las tradiciones navideñas, nos dé claridad, porque hay una realidad que a veces no queremos admitir, “unos dicen que estamos muy bien, otros dicen que estamos muy mal, si yo estoy enfermo no me curo simplemente con decir que no tengo nada o que me siento mejor, pues esto hay que reforzarlo mucho más, ese sentido crítico de ver la realidad, no la que quisiera, sino la que es, y esta es una de las cosas que palpamos desde la Iglesia, la realidad del sufrimiento de tanta gente y por otro lado una profunda esperanza y anhelo de hacer algo, José Gregorio Hernandez que está en el horizonte, nos lleva precisamente a eso, nos lleva a redescubrir, que aquí como el que le tocó vivir y estar en una Venezuela deshilachada por tantas cosas, retrasada, decimonónica, en medio de una situación como la del tiempo del general Gómez, y sin embargo allí se pudo echar adelante con conciencia, con coraje y poniendo primero a los pobres y a los enfermos y a los que necesitaban tener salud para poder echar hacia adelante”.

Admite que no se trata de violar y echarle la culpa a otros, sino cual es la responsabilidad personal y colectiva que tenemos para que el barco no se hunda.

Sobre el caso de los deportados de Trinidad y Tobago, dijo que se trata de un problema bastante complejo y en el país hay que hacer algo con los migrantes, porque “no podemos hacernos de la vista gorda”, recordando que la trata de personas está haciendo mucho daño, en ese mundo de la prostitución y la drogas, esta haciendo estragos, ante las promesas de obtener un dinero fácil pero comprometiendo lo más noble que es la dignidad de las personas, dijo en el Circuito Éxito.