Llaman a venezolanos a no avalar fraude del 6D y participar en la Consulta Popular para develar estafa del régimen #24Nov

La convocatoria del régimen el próximo 6 de diciembre es un gran fraude, para seguir en el poder y terminar de destruir la democracia venezolana, ratificó este martes la Asamblea Nacional, exhortando al pueblo venezolanos a no caer en esta trampa y evitar salir a votar en esta farsa, por el contrario hay participar en la Consulta Popular constitucional, para develar ante el mundo esta estafa que el usurpador pretenden realizar.

En efecto, los diputados de la AN debatieron este martes, sobre la no participación en el fraude del 6 de diciembre que tiene planeado realizar el régimen para atornillarse en el poder, debate que se realizó vía online, durante la sesión ordinaria del parlamento venezolano, de este martes 24 de noviembre.

La diputada por el estado Bolívar Olivia Lozano, afirmó que las fuerzas democráticas y el pueblo de Venezuela van a enfrentar uno de los episodios más oscuros de la historia republicana del país, un fraude de grandes dimensiones protagonizado por un régimen que a su juicio está en la agonía, al iniciar el debate.

“Un régimen que perdió el apoyo del pueblo por su incapacidad, por corrupto, delincuente, asesino y violador de los Derechos Humanos y delitos de lesa humanidad, que tiene sometido al pueblo venezolano en la miseria, que destruyó a Venezuela”.

Aseveró que el régimen con el fraude del 6D pretende tomar por asalto el único poder legítimo constitucional reconocido por el mundo. Agregó que el pueblo venezolano está muy claro en que esto es un fraude y por eso lo van a rechazar.

“Vemos a los alacranes viajando en aviones privados derrochando el dinero que compró su dignidad mientras el pueblo muere de hambre y miseria. Dios y la patria se lo van a reclamar, por eso vamos a la consulta popular la que garantiza la Constitución Nacional, para rechazar este fraude del régimen de Maduro y que vamos a una verdaderas elecciones justas, libres y verificables.

El fraude es un crimen a la soberanía popular

Mientras que el diputado por el estado Mérida, Williams Dávila, quien recalcó el rechazo al fraude del 6D por considerar que no existen condiciones, establecidas por la Constitución, para realizar elecciones parlamentarias libres, justas y verificables.

Insistió en que la fracción parlamentaria de Acción democrática y el partido y su militancia, exigen elecciones presidenciales y parlamentarias libres para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Afirmó que jamás van aceptar que la tarjeta blanca haya sido secuestrada por la dictadura.

“Por los alacranes, por los que cometieron actos de traición, no solamente al partido, sino al pueblo venezolano, prestándose a cooperar con la dictadura. Participando en ese fraude del 6 de diciembre. Mientras andan en aviones lujosos, derrochando los euros y dólares que han recibido del régimen y el pueblo no tienen dólares para pagar una bombona de gas, no cuentan con dólares para hacer un mercado”.

Aclaró que la tarjeta blanca plasmada en el tarjetón del fraude del 6D fue secuestrada por la dictadura, todos los adecos van a luchar para que ese 6 de diciembre ninguno salga a la calle, porque ningún voto blanco va a contribuir en el fraude.

Subrayó que este es un fraude que se está cometiendo contra el pueblo venezolano, lo que calificó de un crimen a la soberanía popular y la Asamblea nacional alza la voz por la Consulta Popular para que el pueblo exija elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables.

Asambleas fantasmas

Mientras que la diputada por el estado Amazona Mauligmer Baloa, durante su intervención manifestó que los indígenas y pueblos originarios rechazan el fraude del 6 de diciembre convocado por el régimen de Maduro para mantenerse en el poder y los delegados elegidos en unas asambleas fantasmas.

Aseguró que los indígenas son discriminados al querer que participen en unas elecciones de segundo grado, con unos delegados elegidos en unas “asambleas fantasmas”. “Nuestros hermanos indígenas han manifestado que, en ninguna de estas comunidades del sur de Venezuela, se han realizado esas asambleas”.

Expuso que en esas asambleas fantasmas designaron supuestos delegados de cada una de las regiones donde están los indígenas del sur del país, para el fraude, no del 6 de diciembre, sino para el 9 de diciembre que el ilegal CNE tiene previsto.

“En total en estas asambleas fantasma designaron 3558 delegados con los que ellos pretenden garantizar los diputados del Sur, Oriente y Occidente, del país. Tres personas que no han sido consultadas con la base y menos a los electores de los pueblos indígenas originarios”.

No convalidar el zarpazo a la democracia

El diputado por el Estado Bolívar José Prat, considera que el régimen pretende intentar darle un barniz de legalidad al 6D, cuando la intención es darle un zarpazo al último reducto de democracia y de institucionalidad que queda en Venezuela, como es la Asamblea Nacional, poder legítimo electo por votación popular como lo establece la Constitución Nacional.

“Los venezolanos no debemos convalidar este zarpazo, debemos dejarlos solos en su chapuza que tienen montada el régimen el 6 de diciembre y participar en la Consulta Popular, demostrar que si somos mayoría los que queremos restituir la democracia en Venezuela.

El 6D ratifica a los usurpadores en el poder

Mientras que el Segundo Vicepresidente del parlamento, diputado por el estado Carabobo Carlos Berrizbeitia, subrayó que el 6 de diciembre no hay elecciones sino un fraude electoral, por lo que los venezolanos honestos, que son la mayoría, que quieren democracia, libertad y un cambio, no pueden participar en un proceso fraudulento.

“Participar el 6D es ratificar al régimen como los usurpadores del poder. Lo que va hacer la oposición democrática constitucionalmente es llamar al pueblo a una consulta popular, para que sea el pueblo el que le diga al mundo democrático y le diga al régimen que no están de acuerdo con el fraude del 6D”.

Sostuvo que hay que recorrer el país y llevar este mensaje a los venezolanos que el 6 de diciembre no hay elecciones sino un fraude, impulsar la consulta para que el mundo democrático se dé cuenta de que en Venezuela la mayoría lo que quiere es una democracia fuerte, que rechaza al régimen y al impostor de Miraflores.

6D Burda maniobra madurista

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado por el estado Zulia Juan Pablo Guanipa, dijo que para el 6 de diciembre se prepara un nuevo fraude político en Venezuela, repitiendo el expediente del 20 de mayo de 2018, cuando “Maduro se graduó de usurpador de la presidencia de la República, con una farsa en la que quedó electo sin votos”.

Indicó que este régimen asumió ante el mundo que es una dictadura criminal, desde el mismo momento en que la oposición lograra, contra trampas y ventajismos, la mayoría calificada de la Asamblea Nacional en diciembre de 2015.

Así mismo, recordó que secuestraron las siglas de los partidos políticos, para entregarlas a los llamados “alacranes”, que decidieron recibir dinero para simular ser opositores y mostrar al mundo la ilusión de elección competida”.

“Ciudadanos venezolanos no vayamos a esa farsa del 6 de diciembre, deslegitimemos con nuestra inasistencia esa burda maniobra madurista. Demostremos ante el mundo el repudio que sentimos los venezolanos por Maduro y sus cómplices, sigamos luchando por elecciones presidenciales y parlamentarias, libres, justas, y verificables, participemos en la Consulta Popular como un mecanismo de invocación de la soberanía popular, una herramienta para organizarnos y movilizarnos, para ejercer presión interna que se una a la presión internacional”, dijo Guanipa.