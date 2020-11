En 10 meses fueron emitidos más de 300 billones de bolívares

El dólar está al borde de sobrepasar el millón de bolívares, adelatándose a los pronósticos de los economistas para los últimos días del presente año y es posible que también deje atrás las probabilidades que tuvieron los técnicos que hicieron la guía de formulario presupuestario para 2021, que en octubre indicaron que el dólar para enero del próximo año se se situaría en 1.235. 902 bolívares.

Al declarar a Elimpulso.com, sobre este espinoso asunto, Orlando Zamora, exdirector del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela (BCV), recordó que el 25 de noviembre del año pasado el precio del dólar, en el mercado paralelo que es el que se ha venido imponiendo desde hace tiempo, era de 33.752 bolívares con 92 céntimos.

Emisión abusiva

A comienzos de año había en circulación 41 billones de bolívares, pero a la fecha hay 328 billones, una cifra descomunal, ya que la emisión de dinero se ha efectuado sin respaldo alguno, precisó el asesor financiero. Ha sido una emisión abusiva de dinero en diez meses.

Ninguna economía soporta esta barbaridad, en medio de una situación de hiperinflación, como la que está viviendo Venezuela, expresó.

El Estado no dispone de dólares porque desde hace muchos meses no recibe los ingresos que le producía la exportación petrolera y la producción del crudo se ha reducido enormemente.

Los dólares que están circulando provienen del sector privado y de las remesas, que envían a sus familiares, los venezolanos que se encuentran trabajando en el exterior.

Sin producción ni inversiones

La producción nacional está prácticamente paralizada por la misma hiperinflación, a la cual se ha agregado la pandemia, ya que Nicolás Maduro ha establecido una reducción de actividades para evitar el contagio.

Durante diez meses consecutivos, el BCV ha bombardeado con dinero al país, lo que ha ocasionado una situación muy grave, ya que no hay nada que ayude a resolver la crisis económica, expuso Zamora. No hay producción, tampoco inversión nacional ni extranjera, y el Banco Central no ha establecido una política ante esta crisis.

Dólar a la deriva

Si el bolívar quedó abandonado a su suerte, también el dólar se está sumergiendo en este cataclismo de economía anarquizada, comentó. Existe una gran demanda de la divisa estadounidense y la oferta es poca.

Desde el viernes de la semana pasada, el BCV no ha publicado nada relacionado con el valor del dólar, porque los técnicos, supongo, creyeron que dejándolo en 750 mil podría no seguir su carrera ascendente hacia el millón y ya lo superó.

Esta realidad está afectando duramente a la población, porque los precios de los comestibles se han elevado en forma considerable y se están haciendo inalcanzables para quienes devengan salarios en bolívares. Y no hablemos de jubilados y pensionados, porque para éstos es peor su pesar.

Intereses voraces

Al régimen se le está presentando una situación muy difícil, ya que no tiene salida a sus dificultades, máxime cuando la vicepresidente Delcy Rodríguez dijo que los acreedores no habían reclamado 17 mil millones de dólares adeudados y los daba como perdidos.

Maduro dijo que había pagado 57 mil millones de dólares, pero éstos fueron engullidos por los intereses, de modo, pues, que el régimen se ha ido al fondo del abismo.

Las reservas internacionales que se situaron la semana pasada en 6.338 millones de dólares, según el propio BCV, indican que no hay liquidez, ya que la mayoría de ellas es en oro y en papeles transferibles, motivo por el cual el Estado está en la ruina y apela a la que ha denominado ley antibloqueo.

Busca de esta manera recursos, pero con capitales de dudosa procedencia, porque empresas extranjeras como la rusa Rosneft, que tenía convenios en el país, ya se han retirado ante el temor de sanciones de los Estados Unidos. De modo, pues, que vengan inversiones de firmas serias es muy difícil y la crisis económica no tiene por los momentos solución, alegó el experto.