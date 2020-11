Guaidó juramentó a los miembros del sector salud de cara a la Consulta Popular #27Nov

Este viernes 27 de noviembre se llevó a cabo la juramentación de los “Héroes de la salud” ante la Consulta Popular que fue convocada por la legítima Asamblea Nacional.

Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, fue el encargado de dirigir esta actividad. Allí, mencionó que es sumamente importante que todos los gremios y sindicatos deben unirse en el mismo objetivo para seguir luchando contra el régimen de Maduro.

“Si se deja alguien atrás, se siembra el resentimiento, y eso fue lo que destruyó a este país (…) no podemos bajar la cara, es vital de cada gremio y sindicato“, mencionó.

Ante el gremio de médicos del país, el mandatario venezolano resaltó que no existen condiciones de salud para hacerle frente a la crisis. “No hay ni cómo prevenir, porque la alimentación está comprometida (…) un tercio de nuestros niños están con desnutrición crónica. Ahora, no podemos fallar en el ánimo“, comentó.

Destacó que los venezolanos no pueden creerse el cuento de “una dictadura que durará para siempre“. Acotó que esta perspectiva solo ayuda a que el régimen de Maduro se mantenga en Miraflores.

Por otra parte, Guaidó señaló que gracias al esfuerzo de la sociedad, cuando preguntan sobre Venezuela, hacen referencia a más de un líder. “Claro que importa estar movilizados en la calle, no nos van a borrar del mapa, vamos a seguir ejerciendo nuestro derecho a ser libres“, exclamó.

Cabe destacar que la Consulta Popular está pautada a realizarse a partir del 7 de diciembre hasta el 12 de dicho mes, con el objetivo de medir y conocer la postura de los venezolanos ante la crisis que se vive en Venezuela.