Joaquín Giménez: Venezuela tendrá cambios con votos, no con marchas o consultas populares #29Nov

Joaquín Giménez Mercado, candidato voto lista por Unión y Progreso (UP) -Lara, afirmó que “los únicos interesados en que el gobierno de Nicolás Maduro se mantenga en el poder para ellos alimentarse con el sufrimiento del pueblo, son aquellos factores de la oposición que insisten en llamar a no votar en las elecciones parlamentarias de este 6 de diciembre”.

Agregó que esa “cortina de humo” de llamar a la población a una Consulta Popular y de marchar el 12 de diciembre tampoco deben surtir algún efecto en el país.

“El problema no es salir a marchar y ser consultado, el problema es qué pasará después del 12 de diciembre, así como nadie supo que pasó cuando se proclamó Juan Guaidó; el 23 de enero y el 30 de abril. Esas son las agendas ocultas que maneja esta gente que supuestamente quieren libertad para Venezuela”, indicó.

En este sentido, el candidato a un escaño en la Asamblea Nacional exhortó a los electores a “no dejarse envolver por llamados a no votar, al contrario, deben salir todos a ejercer su derecho al voto para que en Venezuela comiencen los cambios a partir del 6 de diciembre, es una necesidad que tenemos los venezolanos”.

El mismo exclamo hizo Joaquín Giménez Mercado a los sectores empresariales, sindicatos y fuerzas vivas a tomar partido en las parlamentarias llamando a sus agremiados a votar.

“O están a favor o están en contra de Venezuela, que se acabe esa ambigüedad de no querer meterse en problemas que ya lo tenemos hasta la cima. En estos momentos Venezuela necesita que todos fijemos posiciones para bien o para mal. Insisto, un país no se construye metiendo la cabeza como un avestruz bajo la tierra. La unión no es solo palabras, son hechos y coraje. Ya el Gobierno demostró que solo no tiene capacidad para solventar los problemas”, puntualizó.

Concluyó dejando como reflexión “cuando el gobierno hace todo lo posible para que la gente no salga a votar, una parte de la oposición le sigue el juego, y si tú como elector te quedas en casa el 6 de diciembre, entonces el único beneficiado será Nicolás Maduro. Ten claro que cuando llames a la Asamblea Nacional, quienes te contestarán el teléfono en la presidencia serán Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez o Cilia Flores”.