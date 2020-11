RETACITOS #29Nov

Definitivamente, el régimen parece haberle declarado la guerra a todas la ONG, que son las que han estado en los últimos años en el frente de batalla a favor de los ciudadanos, de los más vulnerables y desposeídos, entre ellos decenas de miles de niños y ciudadanos de la tercera edades, a lo largo y ancho de todo el país, quienes reciben alimentos, medicinas y apoyo en algunas situaciones críticas en estos sectores de la población. cumpliendo con una serie de actividades que corresponden al Ejecutivo, quien las dejó a la deriva, persecución con la que solamente contribuye a agravar la situación de pobreza en la que viven estas personas y el nivel de crisis y emergencia humanitaria que está viviendo el país. Recientemente se denunció el allanamiento de la ONG Acción Solidaria, donde al parecer detuvieron a 6 personas sin ningún tipo de justificación; mientras que en esta semana las ONG Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive emitieron un comunicado denunciando que sus sedes han sido allanadas por cuerpos de seguridad y sus dirigentes y trabajadores han sido sometidos a acoso. Se recuerda que Alimenta la Solidaridad, opera con donaciones más de 230 comedores en varios estados del país, sin ningún apoyo por parte del sector oficial, sin que se conozcan las razones que están propiciando esta persecución que todo el país rechaza. Pero la guinda de la torta, es que han girado instrucciones a Sudeban para mantener vigiladas sus cuentas bancarias, de manera de poder verificar quienes son los que hacen aportes a nivel internacional para que puedan cumplir con sus objetivos. La verdad que no hay derecho a tanto acoso y persecución.

*****

La denuncia que formula el diputado Guillermo Palacios en torno a la negociación poco transparente, mediante la cual el régimen está entregando en comodato por un período de 15 años, las instalaciones del Central Pio Tamayo, en la población de El Tocuyo, municipio Morán, caso sobre el cual hemos venido alertando en esta sección por lo menos desde hace cuatro o cinco meses, y que parece que se acaba de concretar, aun cuando se desconoce quién aporta el capital y tampoco quienes son los socios, lo que ha contribuido a generar suspicacias y a señalar que supuestamente se trata de enchufados o gente vinculada con el proceso, a los que se pretende favorecer a través de la Ley Antibloqueo. Según el legislador, “esta negociación amañada del régimen, se está haciendo a espaldas de la Constitución y las leyes, entregando bienes del Estado a precios de gallina flaca, sin garantías para los trabajadores que allí laboran, que no saben cuál va a ser su destino”, agregando que este procedimiento se esta aplicando en empresas como lácteos Los Andes supuestamente entregada a una empresa Iraní, la cual ya sustituyó al personal venezolano; Agropatria y Café Venezuela, donde han despedido alrededor de 300 trabajadores en plena pandemia, sin cumplir con las leyes que el mismo régimen ha aprobado y con liquidaciones de prestaciones realmente miserables y que no les permiten atender sus necesidades más apremiantes en materia de alimentación y medicinas. Los larenses se mantienen a la expectativa y están a la espera de una explicación por parte del Gobierno nacional o regional, por cuanto no se trata de bienes que no son propiedad del inquilino de Miraflores, sino que pertenecen a todos los venezolanos.

*****

Aun cuando las autoridades del sector salud a nivel oficial continúan presentando a diario unos resultados sobre la evolución del Covid-19 son muy pocos los organismos serios y respetables en el país que tienen confianza en estos resultados, porque las realidades que se están viviendo en algunas zonas del país, como es el caso del estado Lara, generan profunda inquietud ya que la entidad ha estado en las últimas semanas ocupando los primeros lugares en cuanto a número de contagios, además de sabe de la gran cantidad de personas conocidas de todos, que han fallecido como consecuencia de la pandemia, por lo que se impone que continuemos exigiendo mejoras en los sistemas de salud, la dotación adecuada al personal de médicos y enfermeras de manera que puedan proteger sus vidas; mientras que también es responsabilidad de los ciudadanos realizar los mayores esfuerzos para que eviten formar parte de las fatídicas estadísticas del Covid-19,, para ello deben que ser más exigentes con los protocolos de seguridad, porque aun cuando el régimen pretenda hacer creer que la pandemia ha disminuido, el virus está en la calle y solamente nos han dado permiso para que salgamos a buscarlo, no nos olvidemos que la mejor protección es no salir de casa si no tenemos nada que buscar en la calle, si no nos cuidamos nosotros, nadie va a venir a cuidarnos, así que en estos momentos flexibilizar las medidas fitosanitarias es como ponerse a jugar la “ruleta rusa”.

A propósito, los trabajadores del servicio de Neumonología y Medicina Interna del Hospital LGL, aseguran que el área en la cual se atienden los pacientes de Covid-19 no está apta, además carecen de equipos de protección personal, llegando al extremo de tener que lavar las batas desechables, resultando lo inquietante que le están dando ingreso a pacientes con “supuestos Covid-19”, nunca se sabe que es lo que tienen, a veces los pacientes fallecen, se desconocen los resultados, lo que genere preocupación, además hacia pacientes que están en Neumonología, pero no por el virus sino por otras patologías, pero que al final del día al parecer se están infestando porque dizque hay una sola enfermera que está trabajando con todos esos pacientes, entra donde están recluidos los pacientes con Covid-19, luego va hasta donde están los pacientes con tuberculosis, o el que tiene un derrame pleural, a uno que tiene una crisis asmática, presentando los trabajadores como ejemplo el caso de unos pacientes que estaban en neumonología que no tenían la patología del virus y se infestaron, salieron positivos en las pruebas nasofaríngeas que les hicieron, lo que pone en evidencia que supuestamente el mismo personal es el que está contaminando a los pacientes, por lo antes dicho. Asimismo, se denuncia que también hay personal que se está infestando, personal de enfermeras y médicos, que están de reposo por Covid-19, alertan que la semana pasada ingresaron a una paciente con Covid en medicina interna y se infectaron todos los pacientes que tenían en ese servicio. Esta es una denuncia que reviste una gravedad superlativa y que impone que de inmediato las autoridades de salud de Lara, se aboquen a investigar lo que está ocurriendo en este centro asistencial, para aplicar inmediatamente los correctivos e impedir que se convierta en un polo de contagios en la entidad.

*****

Insólito, no mejora nada el enfermo en la Alcaldía de Iribarren, los trabajadores de esta corporación, denuncian que siguen esperando por el pago de los uniformes que les corresponde de acuerdo a la contratación colectiva que de paso, tanto el burgomaestre achocolatado como los Concejales irrespetan sin que la organizaciones defensoras de los trabajadores se ocupen de hacer las reclamaciones correspondientes, ya que hacen caso omiso a las cláusulas establecidas allí, mientras quienes realmente trabajan en la institución seguirán comiéndose un cable en estas navidades, porque por los vientos que soplan, mientras en los alrededores de la Alcaldía se habla del pago de una bonificación especial para los Concejales y Directores, dizque llaman “bono de productividad” (¿?) sin contar con la ya tradicional cesta navideña que les dan a cada uno de ellos con sus respectivas bebidas espirituosas, mientras que para los trabajadores al igual que ocurre todos los años, no alcanzaron los reales. Por supuesto como el jefecito no tiene la menor idea de lo que significa la gerencia moderna, donde el principal activo que tienen las empresas, es su personal, al cual hay que otorgarle los mayores beneficios para que puedan trabajar eficientemente, esta situación lo tiene sin cuidado; sin embargo, tanto da el cántaro al agua hasta que por fin se rompe y hoy el sector laboral de la Alcaldía señala que esta situación ya es insoportable ya que no tienen a quien acudir para que les solucionen sus requerimientos, es decir que el barco está prácticamente a la deriva, ya que el capitán del barco no tiene licencia para pilotear y perdió el control del timón.

*****

Nuevamente los amigos del camposanto Metropolitano vuelven a las andadas, en varias oportunidades hemos hecho referencia a las quejas de los usuarios por la falta de mantenimiento, por algunas medidas arbitrarias que pretenden imponer; incluso el alguna oportunidad en este mismo año recibimos la denuncia sobre la presunta acción de funcionarios abriendo unas fosas y cuando un asiduo visitante al cementerio se aceró a verificar lo que consideraba una irregularidad, lo emplazaron a retirarse inmediatamente del lugar, porque estaban en un “procedimiento”, de lo contrario corría el riesgo de ir preso. En esta oportunidad los usuarios denuncian que cuando se va a sepultar un cadáver solamente permiten el ingreso de 10 personas, con la excusa de la pandemia, lo cual pudiera tener justificación en una funeraria, pero en un lugar abierto, con una extensión no menor de 60 hectáreas, pareciera que no es otra cosa que una intención de hacer pasar a los deudos por un mal trago, porque si se está respetando el distanciamiento físico, la gente carga su mascarilla o tapa boca puesto, pareciera no haber razones para este tipo de restricción; sin embargo, sería interesante escuchar cuales son las razones que tienen los administradores de este camposanto, para justificar tan absurda medida, según denuncian los propios usuarios afectados, pareciera que continúan haciendo méritos para que la gente comience a buscarle las cinco patas al gato, empiecen a hilar fino y a hacer preguntas que, seguramente, en algunos casos, no van a ser fáciles de responder.

*****

El estado de descomposición al que ha llegado el país ha sido tan extremo que ya la capacidad de asombro, ante las cosas que están pasando, incluso a la vista de todos y sin ningún tipo de rubor, dejan a cualquiera con la boca abierta, ya que cuando se narra la historia, no resulta fácil de creer. Esta semana que acaba de terminar, una persona que transitaba en su vehículo se detuvo al frente de la Universidad Alma Mater, en el oeste de Barquisimeto, a comprar algo que necesitaba, en los alrededores está instalada una alcabala policial, donde detuvieron a un motorizado, quien al parecer no tenía la documentación en regla, lo cierto es que allí estuvieron discutiendo, porque la intención era dejar retenida la motocicleta, al final llegaron a un acuerdo y por lo visto el funcionario le sugirió que se llegara hasta un negocio vecino y que a través del punto de venta le depositara en su cuenta el monto acordado para dejarlo marchar, lo que deja en evidencia que el propietario del negocio que la facilita su punto de venta a los policías para que matraqueen, también es cómplice; al final del cuento el motorizado salió le entregó el papel del depósito al funcionario policial, recogió la moto y se marcho, todo esto a la vista de la persona que se detuvo a comprar algo para su hogar, quien comentó que no se lo dijeron sino que lo vio con sus propios ojos. Lo que no se sabe es con ¿cuánto tumbaron al motorizado para no aplicarle una multa?, ¿cuánto le pagan al dueño del negocio por cada operación en su punto de venta? ¿Cuánto se rebuscan diariamente con este modus operandi? Así que no se salva nadie.

*****

Sadismo, perversión, cinismo y desprecio inmenso y absoluto por los venezolanos, es lo que tiene el régimen a quien no le importa en absoluto los graves problemas por los que atraviesan las comunidades, urbanizaciones y barrios en el interior del país, mientras puedan mantener a los pobladores de la capital de la República satisfechos, de manera que no se alborote el avispero, siendo el caso del suministro de la gasolina uno de los más palpables, ya que hasta el inquilino del Palacio de Misia Jacinta ha tenido el tupé de declarar públicamente que la poca gasolina que están produciendo las refinerías, es para atender las necesidades de Caracas. El caso que referimos es patético, se publica una lista donde se indica cuales son las estaciones de servicio que tendrán combustible, luego las personas que estuvieron haciendo colas desde el día anterior, en la bomba de Valle Hondo, la gandola nunca llegó, nadie informa; sin embargo llama la atención de que alguien tenía información privilegiada por que no se presentaron en la bomba, es el caso de la Guardia Nacional y tampoco estuvieron presentes los trabajadores que atienden las islas de despacho de combustible, mientras que todos los negocios que están en los alrededores estaban operando con toda normalidad, ni siquiera quienes administran portaron por el lugar, situación que genera más frustración, más desesperanza y al parecer esto es lo que persigue el régimen, al observar la forma como vienen comportándose. Más fácil habría sido que los administradores, teniendo la información privilegiada, le hubieran dicho a los usuarios, no pierdan tiempo, váyanse a descansar a sus hogares, porque la gandola no viene, habrían quedado mucho mejor, mientras que hoy su conducta y comportamiento esta en entredicho.

*****

Existe el criterio generalizado entre los pobladores del estado Lara, que en estos momentos el municipio que muestra mayor descuido, abandono, el deterioro es total, es el municipio Urdaneta, conclusión a la que se llega después de hacer un recorrido por todas las capitales de los municipios en la región, existiendo el consenso entre los habitantes de la región, que el principal responsable de esta situación, es el actual burgomastre, ya que al parecer no ha tenido la voluntad política para ocuparse de sus funciones, sino que al parecer se ha dedicado a atender sus negocios particulares, según la apreciación de los vecinos que son los que pasan más roncha por esta situación de atraso donde los más afectados son los sectores más vulnerables, de los barrios, de las zonas más alejadas de la capital del municipio, zonas como Santa Inés, parroquia Moroturo, Xagua, capital Baragua; San Miguel, capital Aguada Grande, donde se observa como el hambre, la desnutrición, la malnutrición va en aumento; además de delitos de cuello blanco, donde la malversación y el peculado de uso al parecer son los delitos más comunes que allí cometen los jefecitos, siendo tan critica la situación, que desde esta semana un grupo de organizaciones están solicitando la intervención de la Alcaldía del Municipio Urdaneta ante el Ministerio Público y ante las demás autoridades, ante los evidentes casos de irregularidades, como la desaparición de materiales públicos enviados combo bombas de agua, motores, transformadores enviados desde distintos organismos oficiales como Infraestructura y Educación, para ayudar a solventar la crisis en la región, aseguran que algunos de estos bienes ya están “localizados” en fincas particulares, proponiendo además un proceso judicial contra los responsables, porque ya esta bueno de flexibilidad y de impunidad. Así que amanecerá y veremos si alguien se atreve a ponerle el cascabel al gato.

*****

Los vecinos de las comunidades de Agua Viva, Tarabana y de la Fortunato Orellana, solicitan a las autoridades que les resuelvan el problema del agua, de los cuatro pozos que hay en La Montañita, solamente esta uno operativo, denuncian que no ha habido forma de que los atiendan, lo que pone de manifiesto que al régimen le tienen sin cuidado los problemas de las comunidades y eso que estamos en un proceso de elecciones, emplazan al gobernador, quien está en un período de prueba de 100 días que de una demostración de eficiencia, advirtiendo que si va a realizar una gestión “imperfecta” como la de su antecesora, la entidad estará muy mal. Los parlamentarios del Bloque de Lara que estuvieron presentes durante la protesta, señalaron que esta problemática que se repite a lo largo y ancho de todo el país tiene un responsable, que es el inquilino temporal de Miraflores, ya que el régimen nunca hizo las inversiones necesarias en mantenimiento y en la expansión de estos servicios, comprometiéndose a continuar presionando tanto a Hidrobarro como a la Gobernación para que el gobernador ponga de manifiesto que es más eficiente que su antecesora, de lo contrario se expone a que las distintas comunidades propongan la realización de un referendo revocatorio, para que vuelva a los cuarteles y asuma la gobernación alguien con voluntad de servicio y con las ganas de hacer las cosas bien. En todo caso, está sección está a disposición de las comunidades, para hacer conocer sus problemas y sus quejas.

*****

Siempre se ha dicho el poder enerva, que aquellas personas que siempre se han caracterizado por su humildad, por su don de gentes y su voluntad de servicio, cuando llegan a un cargo público en donde están a la cabeza del poder, se transforman, además nunca hemos podido entender porque estas posiciones son tan apetecidas y después que se llega a ellas, nadie las quiere abandonar y la prueba más evidente la tenemos como el régimen actual. El comentario se produce porque nos llega un listado “preliminar” de los potenciales candidatos a la gobernación de Lara en el 2021, encabezados por el Sargento de Nirgua, mencionándose otros nombres como el de H Alviárez, el perifoneador de Yaritagua, el ex burgomaestre sindicalista, Don Maca, Yennifer Peña, el hombre que no tiene un pelo de tonto y Joaquino J. Mercado, quien al parecer no se conformará con la curul de la AN, sino que está mirando mucho más allá. Asimismo, la lista de aspirantes a sustituir al burgomaestre achocolatado en la Alcaldía de Iribarren dizque supera las 30 personas, hombres y mujeres, encabezados por la bella Soo de Acción Democrática, quien anda en campaña desde hace tiempo y que no oculta su aspiración. En todo caso, el reto que tienen por delante quienes asuman en el futuro estas posiciones, es complejo y difícil, con múltiples problemas que no es fácil resolver y que ya todos conocen: agua, electricidad, gas, transporte, salud, educación, desempleo, desnutrición y pare usted de contar, con todos estos escenarios por delante: ¿Cómo es que todos quieren asumir estos cargos?

*****

Continúan llegando a nuestra mesa de redacción, nuevas denuncias, cada vez más inquietantes en torno al supuesto desmantelamiento que estarían haciendo unos cuantos avispados, en lo poco que ya queda de lo que fue el proyecto hidráulico Yacambu-Quíbor. Aseguran que la obra se encuentra totalmente paralizada y abandonada, las fotos y videos dejan en evidencia lo poco que ya queda de los campamentos de esa obra olvidada durante los últimos 21 año de desgobierno revolucionario, lo que coloca en una condición cada vez más remota las posibilidades de llegada de agua a Barquisimeto y Quíbor, que en su momento fue una promesa cuando se iniciaron los trabajos hace más de 40 años. Lamentablemente, como lo señalamos en semanas anteriores, muchos de los gobernadores y alcaldes que tuvieron participación en la ejecución de estos trabajos, hoy se pasean por las calles de Lara y del resto del país con sus caras bien lavadas, como si no hubiesen tenido que ver con la monumental estafa comedida en contra del estado Lara y sus pobladores, quienes hoy siguen pasando trabajo, madrugando para llenar los peroles cuando por casualidad les llega el agua por las tuberías, ya que en lo único que Hidrobarro sigue siendo eficiente es el cobro de unas tarifas irracionales por un servicio tan ineficiente y con una agua de tan mala calidad.

Juan Bautista Salas