OMS recomienda evitar reuniones numerosas y lugares concurridos en diciembre #30Nov

La Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió este lunes 30 de noviembre, ante la proximidad de las fiestas decembrinas, que se eviten las reuniones familiares numerosas, así como los festejos y compras en lugares concurridos, con el fin de reducir la propagación de la COVID-19.

“Todos queremos estar junto con las personas que amamos durante los períodos festivos, pero estar con la familia y los amigos no vale la pena si les ponemos a ellos, o a nosotros mismos, al riesgo de contagio. La pandemia cambiará la forma en que celebramos, no significa que no podamos celebrar”, expresó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud.

“Los cambios que realice dependerán del lugar donde viva. Siga siempre las directrices locales o nacionales. La primera pregunta que debe hacerse es, ¿necesita viajar?, si viajar es esencial, tome precauciones para minimizar el riesgo para usted y los demás: Mantenga la distancia con las personas y use mascarilla, cuando esté en aeropuertos, estaciones de tren, avión o autobús.

Lleve desinfectante de manos con usted y lave sus manos frecuentemente”, acotó.

El representante de la OMS también recomendó evitar comprar en centros comerciales en horarios concurridos e implementar el sistema de compras en línea.

“Si no puede celebrar con normalidad la Navidad este año, haga un plan para celebrarla una vez que sea seguro. La pandemia terminará y todos tenemos un papel que desempeñar para acabar con ella”, concluyó.