El Madrid podría quedar eliminado en fase de grupos de la UCL por primera vez en su historia #1Dic

La clasificación del Real Madrid en la fase de grupos de la Champions League tiende de un hilo. Luego de una derrota 2-0 contra el Shakhtar Donetsk este martes, podrían quedar fuera en esta instancia del torneo por primera vez en su historia.

Es importante señalar que en 1992 cambió el formato de la Copa de Europa instaurando una Fase de Grupos y el nombre pasó a ser Champions League, sin embargo, fue hasta la temporada 1995-96 que el Real Madrid participó en ella, y desde allí en adelante, nunca han quedado eliminados en fase de grupos.

Solo queda una jornada en esta fase, y por ahora, el Grupo B está liderado por el Borussia Mönchengladbach con 8 puntos, seguidos por Shakhtar y Real Madrid con 7, mientras que el Inter de Milán está en el último puesto con 5 unidades.

La última fecha se jugará un Real Madrid vs Borussia Mönchengladbach y el Inter de Milán vs Shakhtar Donetsk. Allí, el club ‘merengue’ necesitará sumar de 3 puntos para no depender de otros resultados, pero si la victoria no llega, la clasificación podría complicarse.

“Vamos a tener que ganar el próximo partido porque hoy no se ha podido. Vamos a creer y a luchar”, dijo Zidane, técnico del Madrid haciendo referencia a esa última fecha que será de ‘vida o muerte’.