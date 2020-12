VÍDEO ¡Ante precario servicio de Hidrolara! En Barrio Nuevo satisfacen necesidades con agua de lluvia #2Dic

Recolectar agua de lluvia se ha convertido en un hecho cotidiano en al menos cinco comunidades de Barquisimeto ante el precario servicio que ofrece la hidrológica del estado Lara.

Edith González, habitante del sector Barrio Nuevo 6, señaló que la insuficiencia del vital líquido desde hace más de un mes ha dificultado los cuidados de higiene básicos en las familias de estas comunidades y agudizado la pandemia de la COVID-19.

“Nos estamos manteniendo con agua de lluvia y solo algunas personas tienen la posibilidad de comprar cisterna. Si no llueve no podemos cumplir nuestras necesidades básicas y ahora que estamos en pandemia es muy peligroso por la propagación del coronavirus”, expresó González a Elimpulso.com.

La afectada agregó que han ido en reiteradas oportunidades a Hidrolara y hasta la fecha no han obtenido respuesta por parte del organismo.

“Nos dicen que es problema del caudal o del maniobrero que no abre las válvulas de agua, pero nunca nos dicen cuándo es que nos va llegar el agua. En este momento no tenemos agua los sectores Barrio Nuevo 6, San Vicente, Ezequiel Zamora​, Negro Primero y Las Brisas. Necesitamos agua porque es un derecho que tenemos todos los ciudadanos y las autoridades no nos lo pueden negar”, aseveró.

Como dato adicional, el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos reveló en su más reciente informe que el servicio de agua potable es el peor evaluado por el 67% de los venezolanos.

Indicaron que 40% de la población solo puede recibir el vital líquido de 1 a 5 días a la semana; hay un 9% que la recibe todos los días con restricciones de horarios y alrededor de un 18% indican que la reciben de manera continua.