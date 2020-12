Guerra: Índice de inflación en noviembre registró una variación de 65,7% y acumulada de 3.045,92% #4Dic

El índice de inflación para el mes de noviembre registró un a variación del 65,7%, lo que ratifica que Venezuela permanece dentro del proceso de hiperinflación, mientras que la inflación acumulada registra una variación de 3.045,92% y la inflación interanual, noviembre 2019 noviembre 2020, se ubicó en 4.087%.

La información fue dada a conocer por el diputado José Guerra, quien forma parte del Observatorio Venezolano de Finanzas de la Asamblea Nacional, ante la decisión del BCV de no entregar en forma regular los indicadores sobre las variables económicas del país.

Explicó Guerra que este comportamiento en la evolución de los precios, es consecuencia de la escalada que ha registrado en las últimas semanas el tipo de cambio, depreciación que se produce debido a la inyección de dinero inorgánico que se traslada al mercado y compra bienes, entre ellos, dólares que ante la creciente demanda, comienza a subir, revelando que la variación de la liquidez fue de 61%, mientras que el tipo de cambio registró un alza de 104%, lo que pone en evidencia que hay una relación directa entre el aumento de la liquidez y la expansión del tipo de cambio, indicando que esto es lo que se denomina la sobrereacción de los precios ante la depreciación de la moneda.

En cuanto al comportamiento de los precios por rubros, la inflación más elevada se registró en Esparcimiento, con 232,8%: Comunicación, 171,4%; Vestido y Calzado, 107,3%; Bienes y servicios diversos, 103,7%; Bebidas alcohólicas y tabaco, 103,6%; restaurantes y hoteles, 100,3%; equipamiento del hogar, 96,6%; vestido y calzado, 73,1%; rransporte, 70,7%; educación, 69,3%; alimentos y bebidas no alcohólicas, 44,4% y salud, 43,7%.

Mientras que el valor de la Canasta Alimentaria fue de 210 dólares, advirtiendo que existe una desproporción en el ritmo al cual esta creciendo la cantidad de dinero, que es de 61% para el mes y lo que está creciendo la producción que está rezagada, lo que genera un aumento de la oferta monetaria con respecto al nivel de los bienes disponibles y esto es lo que está impulsando los precios, motivado por la devaluación de la moneda.

Reveló que para el mes de noviembre, la emisión monetaria del BCV aumentó 62% y la devaluación del bolívar fue de 104% y se traspasó a la inflación en un 65,7%.

Se impone una gran reforma económica

El economista señala que la recaudación de impuestos ha caído a niveles mínimos históricos, las cifras que da el Seniat están infladas por los precios, ya que una economía que tiene 50% menos de ventas este año, no puede recaudar más; con una contribución fiscal petrolera cero, no quedándole más remedio al gobierno que acudir al financiamiento inflacionario del Banco Central, siendo la deuda del sector público con el BCV es de casi US$ 20.000 millones, cuatro o cinco veces las reservas internacionales y un 30% del Producto Interno Bruto.

Para implementar una política antiinflacionaria, es necesario:

.- Detener la emisión por parte del BCV, para ello se debe contar con fuentes genuinas de financiamiento, que hoy no existen.

.- Se impone un acuerdo de facilidades extendidas con el FMI que le facilite al menos unas 600 veces el monto de su cuota, única manera de tener dinero fresco, porque no va a llegar aquí dinero de la banca privada internacional hasta tanto se salga del incumplimiento de la deuda.

.- Estabilización de la tasa de cambio, que se podría alcanzar con el dinero obtenido en el FMI, ya que es la tasa de cambio lo que se esta transmitiendo en sus variaciones a nivel de precios, ya que la economía está dolarizada transaccionalmente en más de un 65%.

.- Un acuerdo político nacional que haga posible el financiamiento externo, porque Venezuela lo que requiere en estos momentos es liquidez, que solamente puede venir de os organismos multilaterales.