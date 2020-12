Jorge Roig: Venezuela pasará por una transición económica caótica y desorganizada #9Dic

El representante de Venezuela ante el consejo de la administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Jorge Roig, aseguró este miércoles 9 de diciembre que Venezuela presentará una transición económica “caótica y desorganizada“.

En entrevista con Circuito Éxitos, Roig expresó que en el país la transición económica será primero y la política vendrá después.

“Ahora estas viendo una transición económica caótica, desorganizada contraria a todos los principios de la revolución. Ahora no se sabe si es pecado vender dólares o no hacerlo, las mismas reglas que te sostienen la economía siguen estando y al mismo tiempo las empresas tienen la incertidumbre si se hace lo correcto o no. Esto no fue una transición organizada, fue impuesta por circunstancias. Ahora es el sector privado quien tiene el peso de la economía, ahora el gobierno es parásito del sector privado, no les queda otro remedio que dejar que se pague en dólares, eso no estaba pensado en una revolución”, expresó.

Roig indicó que el 90% de las empresas en Venezuela perdieron su capacidad de venta entre un 20% y 60%.

“Tenemos que resolver nuestros problemas sin un gobierno que no tenga ni capacidad ni ganas, este gobierno no tiene las ganas ni la capacidad monetaria de auxiliar al país”, destacó.