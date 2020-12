OPINIÓN Reflexión en positivo: El sarcasmo de la imaginación #10Dic

Einstein nos dejo dicho que la imaginación es más importante que el conocimiento; este científico que poco se equivocó; entonces ¿por qué no obedecerle? Si fue una máxima autoridad en todo aquello que se propuso aparte de que debemos aceptar los consejos , los asesoramientos de los que verdaderamente saben y están dispuestos a compartir sus conocimientos con obediencia con humildad, aceptamos lo que este gran hombre nos aconsejó sin duda de que si obedecemos seremos premiados y a quien tiene ese Don de oír, obedecer y pensar en el beneficio para todos y haciendo caso con Fe a los que sí fueron exitosos, honestos , triunfadores y no filósofos de la nada que no hacen ni dejan hacer y vinieron a este mundo solo a contradecir y a entorpecer la creatividad de los hacedores de buena voluntad que tratan de continuar con pasos firmes alejados de ideologías fracasadas.

Pues si le hacemos caso a Einstein, no dudemos en que si ponemos la imaginación a trabajar se nos facilita y suavizaremos nuestra angustia, pesares, preocupación, descontentos, incertidumbres, entonces nuestra imaginación se acrecentará a toda máquina. Ejemplo Según nuestra divagar el virus chino, pandemia o como se le llame es producto de la imaginación, que la situación crítica por la que está pasando nuestra patria es sugestiva; igual que el alto costo de los alimentos, la medicina, especialmente la medicina que aumenta el cuarenta y cinco mil porciento es el peor producto de la imaginación.

En vista de que estamos hablando de oír y obedecer debemos pues entonces imaginar, que hoy si tenemos una moneda fuerte, que nuestro bolívar cada día es más poderoso y no como dicen por allí; que está totalmente devaluado que para adquirir Un $ se necesitan Mil Millardos de Bolívares o un poco más pues para menos sufrir hay que imaginarse que no es así. Eso de no conseguirse los insumos para la labor del campo y la producción de alimento, de que los ganaderos y agricultores se les hace muy difícil su labor es producto de lo mismo; Sera que debemos convencernos de aquello que reza así “he aprendido en mis padeceres en la vida que todo lo que nos ocurre es por alguna razón”.

Pero que la imaginación no nos siga atropellando sobre las tantas carencias , imaginémonos siempre, que todo muy pronto en nuestra patria reinara la abundancia, tendremos: Medicinas, alimentos al alcance de nuestros recursos, gasolina, gas, Transporte, vacaciones, reuniones con frecuencias con nuestros familiares, cero pobreza, cero hambre, cero irrespeto, cero confrontaciones; un país en armonía aliado a los exitosos, un país potencia en industrias, comercio, construcción, turismo, ganadería y agricultura, respeto, educación de primera, “producto de la imaginación.”

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Durán

