Elliott Abrams: La Consulta Popular es una oportunidad y por eso apoyamos ese esfuerzo

El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams, se pronunció sobre la Consulta Popular impulsada por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, destacando que este proceso es “una oportunidad” para el pueblo venezolano y que por eso “apoyan ese esfuerzo”.

“La Consulta Popular, que es una consulta libre, representa una oportunidad, y por eso estamos apoyando ese esfuerzo”, dijo durante entrevista para Vpitv.

Abrams señaló que Estados Unidos no cambiará su postura sobre Venezuela. “No estamos cambiando la posición que tenemos, hemos recibido unas medidas de cambiar la posición pero no vamos a hacerlo. No vamos cambiar la política sobre Venezuela”.

Informó también que se encuentran observando las relaciones entre el régimen de Maduro e Irán. “No es aceptable que lleguen misiles iraníes a Venezuela. Eso no es aceptable. Nosotros vamos a actuar si es necesario. Si llegan misiles iraníes a Venezuela, vamos a actuar”.