RETACITOS #13Dic

Las elecciones del 6D, no produjeron ninguna sorpresa, todo ocurrió tal y como se esperaba, quizás quienes resultaron sorprendidos, fueron los dirigentes del PSUV quienes vieron como el tiempo avanzaba de manera inexorable y los centros de votación permanecían cerca de las 4 de la tarde, tan vacíos como lo estuvieron durante toda la mañana, sin que dieran resultado las llamadas amenazantes, las advertencias acerca de que no habría pernil y serían excluidos de las entregas de las cajas CLAP, solamente se veía en las colas a las personas de la tercera edad, que admitían en la forma más humilde, que no se podían dar el lujo de que las quitaran la caja, porque se morirían de hambre, junto a sus familiares; también algunas mujeres que hacen las funciones de padre y madre en los hogares, y se vieron en la necesidad de salir a sufragar para no exponerse a sanciones, como las que ya había advertido Diosdiablo quien amenazo públicamente, que “quien no vote no come”. Lo que nunca se imaginaron en el alto gobierno, es que alrededor de un 60% de las personas que según ellos son portadores del carnet de la patria y cobran todos los bonos y beneficios del régimen, no se apersonaron a los centros de votación, y así escuchamos audios atribuidos al propio gobernador de Vargas, quien a las 4.00 del domingo 6 urgía a a todos a acudir a los centros de votación, por a esa hora la votación era muy “precaria” “ y no estamos muy satisfechos con los resultados”; otras dirigentes fueron más directas y les advirtieron a la gente de la base que si no iban a votar que se olvidaran de los beneficios que estaban percibiendo; lo cierto es que el gran capital político que dejó el comandante galáctico, con estos resultados, es evidente que se ha evaporado.

Lo que tiene a mucha gente satisfecha en todo el país, sobre todo en el mundo político, es que aquellos que se prestaron, quienes le hicieron comparsa al TSJ para que les expropiaran las siglas y símbolos a partidos tradicionales como AD, Primero Justicia, Voluntad Popular, Bandera Roja, a los que se sumaron, Soluciones para Venezuela, MAS, Avanzada Progresista, Copei y El Cambio, entre otros quienes autoasumieron la representación de la oposición minoritaria quienes se engolosinaron porque se elegirían más de 270 diputados muchos podían pescar en río revuelto; sin embargo, cuando se dieron los primeros resultados y la mayoría se dio cuenta que los habían utilizado, que el PSUV y el GPP eran los que tenían más del 65% de los votos, empezaron a comunicarse y a denunciar “inconsistencias”, que se les habían escamoteado sus votos, quedándose como la guayabera, por fuera y si posibilidad de meterse por los “palos”, porque la votación fue tan esmirriada, la abstención tan gigantesca, que por más maniobras que hicieron en el CNE para tratar de reducir la abstención nada pudieron hacer y se quedó la participación en 30,5%, cifras que para los entendidos está abultada, porque si el REP supera los 20,7 millones y los votos al final del conteo totalizaron 5,2 millones, no hay que ser ningún matemático para llegar a la conclusión de una participación de un 25% y una abstención del 75%, quedando con este resultado totalmente cuestionada la legitimidad y representatividad de la flamante AN, nuevo brazo ejecutor del Palacio de Misia Jacinta. Pero lo único cierto es que ahora El Negro, Felipe, Javier, Henri, Brito van a tener que buscar de que palo ahorcarse, porque seguros estamos que sus protestas post electorales no serán tomadas en consideración, porque ya sus posturas y sus partidos no valen nada, y seguros estamos que el régimen no esta dispuesto a continuar manteniéndolos, como lo había venido haciendo hasta ahora.

Si fueron cuestionables las actuaciones preelectorales del CNE, las post electorales han resultado verdaderamente patéticas, y ponen en evidencia que sus autoridades no tienen ninguna autonomía, sino que simplemente atienden a las instrucciones que reciben desde el Palacio de Misia Jacinta, o peor aún desde las dependencias del TSJ. Nadie ha podido explicarse con lógica y sensatez, como es que después que se dan a conocer las cifras con los resultados del proceso hasta en un 98%, de acuerdo con las la presidencia del poder electoral, cuando se dio por descontado que varios de los alacranes habían quedado por fuera, de acuerdo con los resultados, por obra y gracia del espíritu santo, después que salen a denunciar públicamente y a todo gañote “que había múltiples inconsistencias” en el proceso de elecciones, les ordenan que se queden quietos, que no sigan alborotando el avispero y que como compensación, les serán asignados sus curules en la nueva AN, solo como premios de consolación, ya que ninguno sacó las papeletas necesarias para ganarse el puesto, lo cual es público, notorio y comunicacional ya que algunos periodistas de medios de conocidos medios de comunicación, quienes además son amplios conocedores de la materia electoral, tomaron las previsiones de hacer los “captures” del antes y después de las propias páginas del CNE, como para que no haya lugar a dudas. Por ejemplo, Clap Parra, hasta los mismos yaracuyanos habían celebrado que se quedó por fuera y luego aparece como “diputado electo” y así otros dos o tres, que les entregaron su “cajita feliz con el compromiso del silencio, que dejaran la lengua dentro del estuche y no la sacaran a pasear, para no exponerse a males mayores, de manera que no se sorprendan si continúan apareciendo nuevos diputados hasta que la gente del Palacio se dé por satisfecha.

Al fin se concretó lo que se había venido cocinando desde hace bastante tiempo, le terminaron de pasar factura al Boby en AD Lara y lo defenestraron, incluso señalan que lo sacaron por la puerta de atrás, acusándolo de traidor para designar en su lugar a la Bella Soo, la esposa del Inefable y quien ha estado haciendo campaña, no para este cargo, para el cual sabía que no tenía competidor, sino sustituir en el 2021 al burgomaestre achocolatado, lo cual ahora se le hará mucho más fácil como flamante secretaria general del glorioso partido del pueblo, lo que seguramente debe tener muy contenta a la sargento K, quien ha sido su ataché en todo momento, desde que se incorporó a las lides políticas en la tolda blanca y confiamos en que no se moleste por este comentario, porque todo el mundo lo sabe y además lo desempeña con mucha propiedad. A Boby nunca le perdonaron cuando se cuadró con el Indio Berni, tampoco las veces que despotricó en contra del consorte de la nueva secretaria general, muchas veces en medio de un entorno que le era fiel y que volaban cual “corre ve y dile” a contárselo al personaje, principalmente por favores recibidos. No le toca fácil a la dama en cuestión, porque tiene sobre el cuello esa espada de Damocles, que es la ocupación de la Pochocha por parte del Indio Berny, por supuesto acompañado de colectivos disfrazados con franelas blancas de AD, ya que al parecer ha hecho una cuestión de honor ocupar esta sede, por considerarla emblemática y por ser icono del la organización política en la región. Tengo información de primera mano que esta acción pudiera producirse en los próximo días y les paso el dato para que se preparen, aseguran que no pasa del 15 de diciembre, de manera que no deben bajar la guardia, recuerden que ya cuando el Gobierno de Carmelina tenían todo listo para, entre gallos y media noche, ocupar la sede de AD; sin embargo, la información se filtró de boca de algún patriota cooperante que aún no se olvida de la famosa frase de Rómulo cuando dijo “Adeco es adeco hasta la muerte”. Estuvimos llamando a Boby para que nos diera su versión, pero nunca respondió a nuestras llamadas.

Se vuelve a colocar sobre el tapete de la opinión pública regional, el caso de los apartamentos del Conjunto Plaza Mayor, en el Triángulo del Este, donde numerosas familias siguen esperando para que les entreguen los inmuebles y los locales comerciales, ya que por lo menos en dos oportunidades estas edificaciones, personas vinculadas con el proceso revolucionario, han intentado invadirlas. Trascendió que esta semana el abogado Ángel Bencomo, quien es uno de los afectado, habría sostenido una reunión con el inquilino temporal de Miraflores, para plantear el caso de la estafa del Complejo Inmobiliario Plaza Mayor, reunión en la que habría propuesto involucrar al burgomaestre achocolatado, al Gobernador y también al Registrador Inmobiliario con la finalidad de proceder de inmediato a registrar los inmuebles , lograr el permiso de habitabilidad, las acometidas de energía eléctrica, agua y gestionar un crédito para culminar las obras de las áreas comunes con garantía de los apartamentos y locales comerciales que todavía posee la empresa Hispania. Al parecer las expectativas de que esto se encamine hacia una solución, son positivas y los afectados confían en que la empresa no se ponga con comiquitas y muestre una mayor disposición a resolver esta problemática, ya que la gente empieza a cansarse y esta situación no es favorable para nadie. Recordamos que en varias oportunidades los afectados han estado reclamando la entrega de los inmuebles, pero se han encontrado con que ahora les pretenden cobrar la deuda que tienen pendiente en dólares, lo que pone en evidencia que tienen tremendas espuelas y además piensan que los afectados han sido cogidos a lazo y no tienen capacidad de defensa, en lo que están muy equivocados, tal como lo demuestran al haberse llegado hasta Miraflores a plantear el problema y las posibles soluciones, así que amanecerá y veremos.

Existe una gran inquietud y preocupación entre diversos sectores de Barquisimeto, sobre todo entre aquellas que de una forma u otra son proveedores de bienes y servicios a la Alcaldía de Iribarren, ya que al parecer ha trascendido, aún cuando no de manera oficial, que esta corporación tienen severos problemas de flujo de caja y no cuenta con los recursos para honrar las obligaciones pendientes de de pago. Por supuesto que esta información, que esperan todos que el burgomaestre se tome la molestia de aclarar, tiende a mucha gente bailando en un tusero, sobre todo aquellos que tienen que pagar utilidades y aguinaldos a sus colaboradores y hoy se encuentran con este mala nueva, que se une a la caída de las ventas, debido al deterioro del poder adquisitivo del salario, al problemas la cuarentena debido a la pandemia de la COVID-19, de manera que esta sería la guinda de la torta, porque lamentablemente a la hora de hacer los pedidos, nadie se pone a sacar las cuentas para ver si luego va a tener con que pagar y en esto los organismos de la administración pública siempre están a la vanguardia. Lo grave de esta historia, es que si la información es cierta, las hallacas, los estrenos, y el Niño Jesús de muchos niños va a estar bastante comprometido, de tal manera que todos quieran escuchar este lunes al burgomaestre afirmando que esta versión no es cierta, que van a cobrar a tiempo y que quienes se ponen a hacer correr estas noticias, son los enemigos de la revolución y que solo buscan generar climas de descontento entre la población. En todo caso, sabemos que las entregas de todos los pedidos del último mes, han sido paralizadas hasta nuevo aviso, esto es hasta que no paguen las deudas vencidas, mientras que no se descarta que a partir de ahora los pedidos deban ser pagados al contado.

Vivianes vapuleados. Siempre se ha hablado de la viveza criolla de la que hacen gala, en muchas oportunidades, algunos venezolanos, quienes no pierden la oportunidad de demostrar que “se la saben todas” y que no hay quien les gane a la hora de obtener algún beneficio; sin embargo, en algunas oportunidades cuando han ido por lana, han salido trasquilados. Esto fue lo que precisamente le pasó el viernes pasado en la mañana, al personaje quien no tiene un pelo de tonto, quien con su camioneta explorer blanca, en cuyo vidrio del lado del copiloto tiene un aviso que tapa toda la visibilidad, donde se identifica como diputado a la Asamblea Nacional, pretendió ponerse de primero en una larga cola en una estación de servicio en Barquisimeto, lo que al parecer hacia con mucha frecuencia en las últimas semanas; sin embargo, en esta oportunidad los primeros en bajarlo de esa nube de poder fueron los chamos de Chamba Juvenil, quienes no le permitieron “colearse”, aun cuando mostraba su identificación y aseguraba que era un diputado, esto de nada la valió, porque luego los efectivos de la GN también los desconocieron y aún cuando estuvo un buen rato tratando de “convencerlos” para que lo dejaran tanquear, no se lo permitieron y tuvo que salir con el rabo entre las piernas y con el tanque vacío. A propósito, gente de su entorno dijo que después de los cuantiosos gastos de la campaña electoral, quedó bastante “restringido” en cuanto a su flujo de caja; sin embargo, ya dizque ha comenzado a prepararse porque ahora aspira a convertirse en diputado del Consejo Legislativo del estado Lara, de manera que seguirá en campaña, ya que el poder lo llama.

Definitivamente la gente de Hidrobarro no quiere saber nada en cuanto a mantener buenas relaciones, entre los jefes y los colaboradores. Aseguran que en estas navidades nada se ha dicho de los regalos para los hijos de los trabajadores, no hubo fiesta con la excusa de la pandemia, pero pudieron haberlo cambiado por un bono para que los padres les compraran los juguetes a sus hijos, pero tampoco se les dio la ayuda escolar y por eso hoy la mayoría se está preguntando si habrá o no el obsequio o bono del Niño Jesús , ya que al parecer el Covid-19 se ha chupado todos los recursos de la empresa de servicio. Al parecer algunos de los jefecitos han expresado cierta preocupación por los comentarios que han estado circulando en torno a las irregularidades en la empresa, incluso se comenta tras bastidores que algunos han manifestado su intención de pirarse el martes 15 y retornar el lunes 11 de enero. Algunos trabajadores se plantean, si como dicen algunos de los jefes tienen el chip Pdvsa, entonces deberían darle muy buenos regalos a los hijos e hijas de los trabajadores de la Hidrológica, en vista que no les harán fiesta. Ellos son los que tienen la última palabra y aún están a tiempo de quedar bien con el personal que allí labora.

Es verdaderamente dramática la situación que están viviendo los pacientes con tumores, aneurismas y columna en el servicio de Neurocirugía del HCUAMP en cuanto a sus cirugías, ya que no cuentan con las camas disponibles en las UCI, ya que solo cuenta con 4 camas con ventiladores, y estos pacientes requieren de ventilación mecánica, por lo que están reclamando que les acondicionen en forma inmediata los ventiladores en el servicio de epidemioloneurocirugía y el reacondicionamiento del mismo, ya que hasta el momento han pasado cartas a la Dirección, a la Subdirección del hospital y a la Dirección Regional de Salud y no han tenido ninguna respuesta; también tienen problemas con los insumos médicos, materiales que se necesitan para operar a los pacientes, reclamando que además de los insumos los ayuden con la situación de los pacientes, que deben ser operados con urgencia. Denuncian que el Director del Hospital les ha dicho que carecen de insumos médicos, situación que presenta un serio problema en el área de neurocirugía, que reclama soluciones urgentes, ya que lo que está en riesgo es la vida de las personas, así que la situación allí no puede continuarse mirando con indiferencia por parte de las autoridades del hospital, menos por las autoridades regionales de salud, sobre quienes recaerá la responsabilidad, si no hay solución a esta problemática de inmediato.

Pero la denuncia es mucho más grave, denuncian los pacientes que en el principal nosocomio del estado Lara, donde se atienden no solo los pacientes de Lara, sino los que proceden de Yaracuy, Portuguesa, Trujillo y Falcón no hay médicos, enfermeras ni especialistas de Terapia Intensiva, por lo que los pacientes y familiares están haciendo un llamado a la gobernación y a la directiva del Hospital para que giren las instrucciones para que se dote a este servicio de los insumos y del personal que se requiere, para que puedan cumplir con sus funciones. Denuncian que entregaron una carta a la dirección del hospital y desde allí los remitieron hasta la gobernación, advirtiendo que esto escapaba de sus manos, de allí que el llamado que están haciendo es urgente porque la escasez de insumos y de equipos requiere de una atención inmediata. Cuando se observan estas situaciones por la que están atravesando las familias venezolanas, es cuando surge la pregunta, como es que el régimen acaba de gastarse una millonada de dólares en la adquisición de maquinas de votación para unas elecciones que el 80% del país ha desconocido, así como también más de 50 naciones a nivel internacional mientras la gente se sigue muriendo en los hospitales del país, o incluso en sus hogares por falta de alimentación, la verdad que no hay derecho a que esto siga pasando en Venezuela.

Como si no entendiera, que ya la mayoría del pueblo venezolano ha manifestado, que no está dispuesto a que lo sigan engañando con nuevas manipulaciones y ofertas de planes y proyectos para resolver la crisis económica y convertir a Venezuela en un “país potencia”, nuevamente el inquilino temporal de Miraflores, no solo ha girado instrucciones a su gente para prepararse para continuar en el poder hasta el 2030, le ha encomendado a la nueva AN “poner en marcha el Plan 200 para reactivar la economía”, no siendo esta la primera vez en los 7 años y medios que tiene al frente de la administración del Estado, durante los cuales la economía ha caído en cerca del 80%, de acuerdo con el criterio expresado por todos los analistas económicos nacionales, incluyendo a los del propio gobierno. Asimismo, en cuanto a las fallas por motivos de ineficacia y corrupción, increpó a los funcionarios de forman parte del Gobierno Bolivariano: “¿por qué fallaste si era tu trabajo?, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad de culpa como funcionarias y funcionarios. En este caso desde la nueva AN, que abre un nuevo ciclo de recuperación del Poder Legislativo. No va a ser fácil recuperarla pues la dejaron destruida y desarticulada”; olvidándose de quien es el principal responsable de que la legítima AN no haya podido operar eficientemente después que el TSJ la declarara en desacato, le suspendieran las asignaciones presupuestarias y se convirtiera en un tribunal de inquisición contra el Parlamento y sus legisladores. Cuando hace esta nueva promesa, la gente se pregunta ¿Qué pasó con la industria petrolera, hoy prácticamente destruida?¿Que ocurrió con los 15 motores de la economía?, los cuales nunca arrancaron, no se sabe si por falta de combustible o porque se fundieron antes de arrancar; más del 70% de las empresas y predios expropiados por la revolución, están paralizados y en quiebra, de allí que ya los empresarios, los agricultores, los comerciantes no creen en las promesas de mentira fresca.

En atención a la objetividad que siempre ha caracterizado a esta sección, la ex primera dama de Lara que señalamos la semana pasada como propietaria de una vivienda en la calle 28, aclaró que no es la dueña de la casa, sino amiga del propietario a quien está ayudando en la decoración interna, afirmando además que es una casa modesta pero muy cómoda. Asimismo, en una amena y agradable conversación, además de invitarnos a conocerla cuando vaya a Barquisimeto, aseguró que no vive allí y que su vivienda está ubicada por detrás de la Flor de Venezuela, de tal manera que no tiene de que preocuparse la amiga, ya el propietario de la vivienda no va a pensar que es usted la que anda haciéndose pasar como propietaria de la casa, donde recientemente dizque hicieron tremendo bonche, pero de eso se enteraron solo los vecinos que viven más cerca, porque no hicieron mucha bulla.

Juan Bautista Salas