OPINIÓN Arrastros de navidad #14Dic

“La historia jamás se repite pero a veces rima”

Mark Twain

Cuando me toca pensar en el sentir navideño prefiero no pensar. Acaso no pensar es la mejor forma de diluir la sensación a una nada con forma, con nombre y apellido. Hay quien me porfía que si lo tiene. Que su color es de hormigón rojo rojito, y su apelativo de nómina es social sucialista.

Quizás lo peor de cualquier nada es que gusta de no ofertar salida y si la ofrece es para irse de calle ciega.

No recuerdo un periodo mas ciego que el actual. Nadie ve lo que el régimen expresa. Porque expresa un vacío general de contenido y adolece de la perspectiva angular de dirección, sentido y magnitud.

Como un nigromante oscuro todo lo opaca, le rebaja el brillo, le mata el lustre. Basta con escuchar las voces ciegas, al loro amaestrado que repite y repite y siempre peor. Ya parece a propósito. Y si es así, no hay como obviar el agravio en plena pandemia de la mano con la hipertensión poblacional, es decir, de la hiperinflación nacional.

San Nicolás llegará a los buchones que han hecho fortunas con el rey del patio tiránico. A los demás San Nicolás le hará la señal del mudo que es la señal insignia de la nada. Se burlará de habernos timado, de tomarnos el pelo a punta de bonos de aire y cajas CLAP de aplauso por la nada que traen a la familia.

Hay el tomador de pelo que dice que el arbolito nos lo plantaron en el trasero. Y el nacimiento ya no lleva reyes magos sino magos peludos. El burro y la vaca ya se sabe a quien emulan. Es muy grave pensar que es un motivo de gracia o burla, toda esta charada política, pero que mas burla que la que nos han mandado desde el poderío de los señores de la nada.

El camino es incierto pero sobre todo agreste. No hay zonas verdes para la reinserción de la actividad económica. Hay una mayoría de zonas peligrosas, las bien llamadas “zonas rojas” que apuestan a que lo ilegal impere incluso en el sentido común de los incautos. Los sapos cocinados en cazuelas del proceso revolucionario. Los herejes calcinados en los fuegos del hambre en comuna.

La empresa de volver a ser un país no esta cerca pero no es un imposible. Es cuestión de internar que si podemos cambiar. Que el cambio es lo único constante en una democracia con futuro y el mañana nos arrastra hasta el nuevo año en el que el nazareno tendrá que hacer lo suyo. Lo nuestro es actuar en función a la premisa que la libertad de un país no se negocia aunque estemos en un territorio donde todo es un comercio en el que la gente tendrá la ultima palabra. Y aquí es donde la lógica es educar, la única veta en el que se cimienta la higiene social y por ende la acción que de ella se desprende. Hagamos para navidad un único regalo a nosotros mismos. Demos al país un camino a la libertad es decir una forma de volver a ser lo que hemos debido y no lo que los tiranos han logrado hacernos, arrastrar la navidad hasta la nada. El cielo se apiade de los que ya no abren la esperanza de ser libres gracias a la pedagogía democrática de una sociedad perdida en un vacío socialista.

Marcantonio Faillace