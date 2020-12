¡Orgullo larense! Ildemaro Ruiz Jr. ganó su primer título de PBA

Un enorme logro cosechó este domingo el lanzador larense, Ildemaro Ruiz Jr., al conseguir por primera vez en su carrera profesional un título de la PBA (Asociación Profesional de Boliche de Estados Unidos).

El Súper Regional de la PBA Lubbock Sports Southwest, realizado en el South Plains Lanes, Texas, quedó en manos del venezolano que con un promedio de 252.95 en 22 juegos, se posicionó como el mejor jugador del torneo.

El día sábado, en la primera ronda de clasificación, Ruiz quedó en primer lugar y avanzó —junto con otros 20 bolicheros— a la ronda de cashers, disputada este domingo. Posteriormente, entró al todos contra todos y logró consagrarse.

El podio final quedó liderado por Ildemaro Ruiz Jr., seguido de A.J. Chapman (segundo lugar) y Jakob Butturff (tercer puesto), este último 7 veces ganador del título nacional del PBA Tour.

En entrevista con Elimpulso.com, Ildemaro recalcó la importancia de este triunfo para su palmarés, puesto que su nombre entra ahora en una “selecta lista” a la que pocos latinos han logrado llegar.

“Yo creo que no hay más de 4 o 5 latinos que hayan logrado ganar títulos regionales de la PBA”, comentó orgulloso, tomando en cuenta además que enfrentó a algunos de los mejores lanzadores en los Estados Unidos.

Ildemaro Ruiz Jr. en entrevista para Elimpulso.com

“El promedio que se lanzó fue extremadamente alto, en mi vida habré visto como 3 o 4 torneos con ese promedio tan alto de lo que se lanzó. Realmente la competencia estuvo muy dura con A.J. Chapman y Jakob Butturff”.

¿Qué llevó a Ruiz mantener el buen ritmo para lograr ganar la competencia?

Recuerda Ruiz que el año ha sido sumamente complicado para el mundo por la llegada de la pandemia del coronavirus, sin embargo, para él, haberse quedado varado en los Estados Unidos fue un punto que le jugó a favor, ya que en la zona en la que se encuentra establecido la suspensión de los torneos de bolos no se extendió por mucho tiempo y, por ende, pudo mantener un ritmo de juego positivo.

“Voy a cumplir 6 meses en los que he estado muy activo en los torneos, en los que he estado compitiendo todos los fines de semana, entonces obviamente eso me da un ritmo distinto al que tenía en Venezuela porque allá no habían torneos nacionales y de ningún tipo, no estaban dadas las condiciones para que la federación pudiera hacer eventos”, expresó Ildemaro, agregando que si le hubiese tomado la pandemia estando en Venezuela, solamente estaría entrenado de forma “muy precaria”.

“Todo eso sumó para que poco a poco fuera sintiéndome más cómodo, llegando más seguido a los momentos decisivos y que mentalmente mi juego pudiese ser más fuerte (…) Todo eso ayudó mucho”, subrayó.

Para el próximo fin de semana, Ildamaro Ruiz Jr. jugará un nuevo torneo en el que hará pareja con Walter Ray Williams Jr., un histórico que actualmente ostenta el récord de más títulos ganados en la PBA Tour.

Presentamos los resultados finales del domingo, tras 22 juegos disputados:

1. Ildemaro Ruiz Jr., Venezuela, 5-3-0 en match play, 5,565 pinfall, 150 pines de bonificación, 5,715 pines en total (promedio 252.95); 2. A.J. Chapman, Manchester, Iowa, 6-2-0 en match play, 5.509 pinfall, 180 pines de bonificación, 5.689 pines en total (250,41) 3. Jakob Butturff, Tempe, Ariz., 3-4-1 en match play, 5.384 pinfall, 105 pines de bonificación, 5489 pines en total (244,73); 4. Sean Lavery-Spahr, Pasadena, 6-2-0 en match play, 5,299 pinfall, 180 pines de bonificación, 5,479 pines en total (240,86); 5. Chris Barnes, Double Oak, 6-2-0 en match play, 5255 pinfall, 180 pines de bonificación, 5435 pines en total (238,86); 6. Shawn Maldonado, Houston, 3-4-1 en match play, 5,240 pinfall, 105 pines de bonificación, 5,345 pines en total (238,18).