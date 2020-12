¡Unánime! Casi el 100% de los participantes digitales de la Consulta Popular votó por los tres “sí” #14Dic

En horas de la noche de este lunes 14 de diciembre, el comité organizador de la Consulta Popular dio a conocer el segundo boletín en el que comparten datos de la participación digital que hubo durante este proceso.

Inicialmente, el documento felicita y agradece a los venezolanos por participar en esta consulta ciudadana, con la que se deja evidencia el deseo de la población ante el régimen de Nicolás Maduro.

En cuanto a los datos, se precisó que “de los 2.412.354 de participación digital anunciados el 12 de diciembre, el 72% (1.739.830 personas), fue el que culminó el proceso de participación digital con el código unipersonal“.

Todo esto, tomando en consideración “las condiciones físicas, tecnológicas, represivas y generales del país, así como los episodios de saturación o caída del sistema, no permitieron que todos los venezolanos pudieran realizar el pro-ceso digital definitivo. Aunado a esto, la mala calidad de la cédula de identidad, hizo que los sistemas rechazaran la participación de un gran numero de venezolanos que intenta-ron acceder al proceso“.

Con respecto a la distribución de las herramientas tecnológicas para participar digitalmente, se mencionó que, a través de Telegram estuvo el 90,46% de los votantes, mientras que en la página web el 4,14% y en la aplicación web el 5,39%.

También se ofreció el balance del uso de las plataformas por cada país. En el caso de Telegram, la aplicación más utilizada, fue la siguiente: Venezuela 62,92%, Estados Unidos 7,86%, Chile 5,32%, Colombia 5,00 %, España 4,87, Perú 4,10%, Argentina 1,90%, Ecuador 1,77%, Panamá 1,05%, México 0,90%, Otros (114 países) 4,30%.

En cuanto a los resultados de las preguntas en la participación digital, se informó lo siguiente:

Telegram:

Pregunta número 1: Sí: 99,88% NO: 0,12%

Pregunta número 2: Sí: 99,88% NO: 0,12%

Pregunta número 3: Sí: 99,91% NO: 0,09%

Voatz:

Pregunta número 1: Sí: 99,83% NO: 0,10%

Pregunta número 2: Sí: 99,80% NO: 0,13%

Pregunta número 3: Sí: 99,81% NO: 0,12%