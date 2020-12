OPINIÓN Ventana abierta: Origen de la Navidad #16Dic

Para recordar:

“Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad”

(Miqueas 5:2)

Hace poco, el 11/12/2020, entre 8 y 9 de la mañana, pudimos desarrollar este tema: “Origen de la Navidad”, en el programa, “Portafolio Empresarial”, que modera el Lic. Julio César Vargas, a través de radio Cristal AM 610.

Allí dijimos que el término Navidad (natívitas), viene del latín, que significa nacimiento. En nuestro caso, se habla en todas partes, especialmente el mundo cristiano, del nacimiento de Jesús, pero: ¿Realmente Jesús nació un 25 de diciembre?

Por alguna razón Dios escondió el día exacto del nacimiento, lo que sí sabemos que iba a ocurrir en Belén Efrata, como bien lo señala nuestro texto inicial. Y dice que quien nacería: El “Señor de Israel, porque tendría un origen genealógico Judío y sería el Hijo de Dios, porque el profeta había dicho que habitaba en la eternidad. (ver Isaías 7:14; Mateo 1; Lucas 2; 1 Pedro 1:18-21).

La época en que nació Jesús, fue cuando Augusto César mandó que todo el mundo fuese empadronado; fue el primer censo que se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria y Herodes era gobernador de Judea; el mismo que mandó matar a los niños, porque los científicos, los sabios Griegos, llamados “magos” no le revelaron el lugar de nacimiento.

Por lo del censo, se piensa que no fue en diciembre, sino en marzo, abril o mayo, ya que todavía en diciembre, es una época de mucho frio en el medio oriente y las personas tenían que viajar a pie para llegar a sus ciudades. Razón por la cual José y María (ya a punto de dar a luz), no encontraron posada en “la ciudad de David” donde les correspondía estar. Allí se cumplió lo que dijo el profeta Miqueas, que nacería en Belén Efrata.

Según la wikipeidia.org, a fines del siglo II d.C., en la antigua Roma se celebraba el 1º de enero, un festival llamado Kalendae, pero con el correr de los años está fiesta se fue asociando con el nacimiento de Cristo.

En artículo anterior, publicado en El IMPULSO digital, 09/12/2020, mencionamos cómo fue que llegaron los nuevos cristianos a Roma, después del 313 y señalamos cómo se pasó de la Roma pagana a la Roma Cristiana; más tarde esa Roma derriba a los Ostrogodos en el 538 d.C., y allí se consolida la Iglesia Católica Romana.

Recordemos, que los romanos cambiaron los días bíblicos de la semana, que se numeraban del 1º al 7º día, y ellos los llamaron: Domingo, lunes, martes… en honor a los astros, y eran grandes adoradores del sol. Por fortuna, para refrendar lo dicho, en inglés el día domingo se llama Sunday (día del sol).

Como dijimos, se agregaron muchas culturas paganas que creían que el sol había nacido el 21 de diciembre, por lo del solsticio de invierno; en cambio los romanos celebraban la fiesta del “Natalis Solicis Invicti”, del 21-25,en honor al Sol y Saturno.

Tal vez por ello, siglos más tarde la iglesia Católica adopta el 25 diciembre como fecha del nacimiento de Jesús. No en vano entre los Diez mandamiento católicos dice: “Santificar las fiestas”, adoran el domingo, sustituyendo “Acuérdate del día sábado (7º día) para santificarlo” (Éxodo 20:8).Y el nacimiento de Jesús se toma como un día festivo.

Como en el natalicio de Jesús están involucradas muchas fiestas, ahora, numerosas personas en lugar de decir: ¡Feliz Navidad! dicen: “Felices fiestas” ¿Por qué será?

Por todo lo anterior, deberíamos estar atentos a que no se pierda el sentido para lo cual vino Cristo al mundo: Salvar a la tierra del pecado; por eso murió, resucitó y ofreció volver. Y no confundirlo con lo que llaman: “Espíritu de la Navidad”. Son otras tradiciones no bíblicas y en las películas, ese “Espíritu en las personas” hace volar el carro de “Papá Noel”, buscando opacar a Cristo y su hermosa, loable, arriesgada pero victoriosa Misión.

Nos alegra que muchos celebremos el nacimiento de Cristo, sin importar el día, pero lo más significativo es saber que Jesús nació en este mundo. Hoy, es oportuno preguntarnos: ¿Ya nació Cristo en nuestros corazones?

Eduardo Iván González González

www.ventanabiertalmundo.com