OPINIÓN Reflexión en positivo: Hasta nunca, año 2020 #17Dic

Falta poco días para que termine este año 2020, y entremos al 2021 el primero, dice la mayoría se va sin pena ni gloria, pienso que con más penas por lo que vemos a diario que por supuesto no fue nada inspirador; fueron muchos sucesos negativos que en nada ayudaron a las soluciones por fácil que hubiesen sido; si es que según, la orden es ponerle inconveniente a todo lo que sea creativo o positivo que se llame soluciones. estamos en un ciclo en que lo que nos rodea es un problema o traba, hasta para la solución de lo más sencillo que pueda existir en un mundo globalizado, donde el tiempo es oro y se debía trabajar más en aras del progreso y ser parte de las soluciones y no del nido de los inconvenientes como lo que vemos hoy; creados por los que practican la ley del menor esfuerzo cada día, semana o mes de menos trabajo dirán ellos o se suman al decir que el que trabaja mucho no tiene tiempo de hacerse rico porque ya lo son ,sin haber hecho mucho esfuerzo , por tal razón es bastante difícil buscar la gloria de este año que se va dentro de pocos días, me da vergüenza con mis lectores que me esté contradiciendo mis reflexiones en positivo, ya que mi compromiso con ustedes es que antes de ponerse negativo vean el santo donde está el pecador y rompan barreras consciente de que los problemas vienen con la solución incluida y que jamás se debe desmayar en la búsqueda de la prosperidad, la paz y el convivir como buenos ciudadanos: que se participe en la creatividad de hacer y no deshacer por medio del trabajo honesto del esfuerzo digno de ser un buen ciudadano y no un taimado que anda en busca de estropear la paz a quien se les ocurra, si no es de su ideología o comparte las

Ya fijamos posición sobre el año que se va, hablar en nombre de un grueso grupo que lo que ha hecho es llevar palos como blanco o diana donde apuntan todos los dardos envenenados, pagando el justo por el pecador y como delito cometidos generan puestos de trabajos, pagando los diecisiete (17) impuestos que paga todo el que tiene una Santamaría abierta; por supuesto todo el que está apegado a la ley cada día le aumentan las dificultades; como premio al buen comportamiento y una invitación al desánimo y al deseo de hacer.

Bueno en vista que esperamos un nuevo año démosle la bienvenida y abrámosle el corazón con toda fe, que ni siquiera tenga un lejos parentesco con el que se fue, incluso que diga: “Ni lo conozco y menos que no se fue, y aquí estoy yo”; como el 2021 que venga a compartir con ustedes ciudadanos venezolanos, primero el amor, la paz, la abundancia y un rosario de promesas con toda fe y seriedad a cumplir todo. Cómo acabar con el hambre, la miseria, las colas y la permanente tensión, a que estamos sometidos. Recuperar lo que se había logrado tener, hoy convertido en un cementerio. ¿Qué le pedimos al 2021? una buena alianza entre los poderes; hacer más y menos confrontaciones, que se nos cambie la etiqueta de que somos el país número tres en pobreza y compitiendo por el número uno. No , por favor tenemos muchos valores y estamos dispuestos aportar y no a confrontar siempre y lograr una alianza con la primera economía del mundo, la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, la construcción, transporte, turismo, una buena educación como prioridad, salud y que todos podamos vivir en paz y ser felices sin olvidar que el verdadero éxito y la felicidad verdadera no solo son inseparables si no que se engrandecen mutuamente.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

Condolencias

Andrés Eloy Blanco dijo “dicen que despedirse no da tristeza dile al que te lo dijo que se despida “Hoy cuando se nos fue de sorpresa mi querido y apreciado amigo Dr. Freddy Castillo confieso de corazón que estoy muy triste, es un vacío que sentimos quienes tuvimos la suerte de compartir por años, oírlo disfrutar de su sapiensa su espontaneidad al expresarse, su humildad de monje tibetano como lo fue, un intelectual que vino a este mundo a servir y dar sin esperar nada a cambio, mis oraciones Freddy por que Dios te reciba en su Santa Gloria, si te mandó a buscar es porque allá serás tan valioso como lo fuiste aquí, Descansa en paz , lo extrañare mucho poeta, nos quedo pendiente unas tareas que cumplir mis condolencias a toda su familia.

