PulsoEmpresarial Garnier, línea de productos con ingredientes naturales

Garnier, una marca que confía en el poder de entrelazar la belleza saludable y sus valores fundamentales como la naturalidad, eficiencia y sustentabilidad, para extraer de la naturaleza sus principales ingredientes activos para el cuidado de la piel.

Garnier llega para ayudarte a encontrar una rutina de cuidado saludable y adaptada a las necesidades de tu piel, por ello te trae su línea de antitranspirantes Garnier Obao For Women and Men.

Obao Women roll on de Garnier; uno de sus activos naturales absorbentes es el almidón de maíz, que controla la transpiración y el mal olor durante todo el día, cuidando tu piel, manteniéndola suave, fresca y seca, más allá de bloquear la transpiración su función es regularla, respetando la piel y brindándote una verdadera protección para que te sientas segura durante 48 horas sin irritar tu piel, lo puedes conseguir en dos presentaciones; Frescura Suave y para Piel Delicada.

Obao For Men Classic roll on de Garnier; controla la transpiración durante todo el día brindándote 48 horas de protección contra el mal olor, contiene una fragancia intensa que te ofrece frescura y tranquilidad; no irrita la piel; no mancha la ropa y no deja de lado la seguridad que necesitas de un antitranspirante.

Garnier con más de un siglo de experiencia, conocimientos, capacidad e investigación de sus laboratorios se ha convertido en un referente en el mercado internacional de la cosmética, presente en más de 120 países; su misión siempre ha sido ofrecerte productos eficientes e innovadores para el cuidado del cabello y la piel, inspirados por la naturaleza, y mejorados por Garnier Naturalmente.

