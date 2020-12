Nelly Cuenca sobre la migración venezolana: La gente está desesperada y se arriesga a lo que sea #18Dic

Nelly Cuenca de Ramírez, promotora de la Coalición Anticorrupción de Transparencia Venezuela en Lara, manifestó en el contexto del Día Internacional del Migrante, que los venezolanos se ven obligados a salir del país ante la emergencia humanitaria compleja, que les impide “vivir con dignidad”.



“La gente está desesperada y se arriesga a lo que sea, es ahí cuando se hacen víctimas de las bandas y crimen organizado”, declaró a Elimpulso.com



En este sentido, hizo referencia a la tragedia de Güiria, en el que según cifras del régimen de Nicolás Maduro murieron 28 venezolanos.



“Ese el rostro más conmovedor de lo que representa el éxodo de venezolanos a otros países, huyendo de la emergencia humanitaria compleja. Así estamos los venezolanos atravesando cualquier tipo de peligros como acaba de pasar con los hermanos de Güiria”, acotó.



Cuenca de Ramírez indicó que el Estado venezolano no les ha garantizado a los ciudadanos “el derecho a la vida, a vivir con dignidad, a una estabilidad política, educación ni a servicios públicos básicos de calidad”, lo que influye en que decidan emigrar.



La doctora señala además que la corrupción “ha desmantelado la institucionalidad del país”.



“Donde hay corrupción no hay calidad de vida. No hay gasolina pero se consigue en dólares, no hay medicinas en las farmacias pero hay un comercio en torno a esto”, afirmó.



Por último, informó que este viernes a partir de las 7:00 de la noche se realizará una campaña en redes social bajo la etiqueta #MigraciónSinCorrupción , organizado por la Coalición Anticorrupción en el estado Lara.



“Con esta actividad se busca visibilizar el crimen organizado en Venezuela, alrededor de los migrantes”, concluyó.

