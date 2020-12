Colombia solo vacunará a venezolanos que tengan doble nacionalidad #21Dic

El presidente de Colombia, Iván Duque, informó en este lunes 21 de diciembre que su país solo vacunará a venezolanos que tengan doble nacionalidad.

En una entrevista para BLU Radio, el mandatario indicó que la prioridad siempre serán los ciudadanos colombianos, pero si existen “personas que están regularizadas, tienen las condiciones de patologías, de riesgo, definidas por el Ministerio de Salud“, podría aplicarse la vacuna.

Recordó que quienes “no tengan la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación migratoria no tendrán la vacuna“.

“Por supuesto que no. O si no imagínese lo que estaríamos viviendo: tendríamos un llamado a la estampida a que todo el mundo cruce la frontera para pedir que lo vacunen”, insistió ante una de las preguntas formuladas por los periodistas.