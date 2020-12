Orlando Zamora: Es preocupante situación económica de Venezuela para el 2021

Aunque la pandemia afectó la economía de muchos países, ya en Venezuela la situación económica era grave desde comienzos del 2020, porque venía siendo arrastrada por una hiperinflación que cogió fuerza en noviembre de 2017, expuso el doctor Orlando Zamora, exjefe del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela.

Si el año que está por terminar fue muy malo, el que viene no será bueno, aunque el régimen de Nicolás Maduro haya logrado montar una Asamblea Nacional para que le apruebe todas las leyes relacionadas con la economía.

Para el asesor financiero, el régimen se va a empeñar en buscar, a través de la llamada ley antibloqueo, inversiones oscuras porque, por una parte, no se sabrá de dónde provienen los capitales y, por la otra, por cuanto empresas legalmente constituidas en el mundo, como la Exxon-Mobil o la Rosneft, no se atreverán a venir por el temor a las sanciones del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Vendrán de Rusia o de cualquier otro país, pero indudablemente serán investigadas fuera del país.

De ser asi las cosas, no será posible reactivar las refinerías petroleras que este año registraron paralizaciones frecuentes y no pudieron producir la gasolina que necesitaba el mercado interno. Tampoco se podrá incrementar la producción petrolera. Y no habrá tampoco gas para cubrir las necesidades de la población.

Si no habrá suficiente combustible, tampoco se acabarán las colas de vehículos en las estaciones de servicio y, por supuesto, aumentará la protesta de los dueños de los automotores.

Y, desde luego, no mejorarán los servicios de electricidad, ni de agua, porque para resolver esos problemas se requieren inmensos recursos económicos que no los puede proporcionar el Estado, ya que no dispone de ingresos, como antes, de las exportaciones petroleras.

Dinero

Considera el doctor Zamora que este año aumentó el gasto público en cantidades que todavía no han sido precisadas, porque además de repartir bonos y distribuir comida subsidiada, tuvo una campaña electoral costosa, cuyo monto también se ignora.

A falta de ingresos, el régimen apeló al Banco Central para que emitiera dinero y, naturalmente, incrementó el nivel de la inflación que, según las estimaciones de los organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, fue del 2000 por ciento.

Las importaciones fueron estimadas en 7 mil millones de dólares, una cifra que estuvo por debajo del año anterior. Del mismo modo, las remesas, como consecuencia de la pandemia que echó del trabajo a miles de venezolanos, apenas fueron de 1 mil quinientos millones de dólares, que representó el 50 por ciento de 2019.

Las reservas internacionales estuvieron todo el año estancadas en un nivel que no superó los 6 mil millones de dólares, ya que después de ese monto las variaciones fueron muy débiles.

El crédito bancario fue de 88 billones de bolívares en una masa de 280 billones de bolívares que fue la circulación. Y no hablemos de deuda externa, porque los intereses fueron cubiertos con las dificultades que existen. Y las operaciones que hizo el Estado fueron a través de trueques y venta de oro y otros metales.

Dólar

En cuanto al dólar, que el primero de enero estaba en 54. 702 bolívares con 82 céntimos y ya está en más de un millón 120 mil bolívares, se disparó el primero de mayo en el momento en que se tomaron las medidas de flexibilización por consecuencia de la pandemia y, desde entonces, no dejó de incrementarse su costo.

Claro está que en ese vuelo también han influido factores como la escasez de esa divisa, que hace elevar su costo: la recesión económica y la baja producción de alimentos y bienes en el país.

Si al momento más del 69 por ciento de las operaciones comerciales se hacen tomando como medición el dólar, ese nivel no bajará en el 2021 porque la situación económica, aunque variará un poco, no cambiará sustancialmente.



Se estima que la inflación podría situarse en el 1000 por ciento, sobre lo que ya existe, lo que no produce consuelo alguno. Y ya se tienen estimaciones, en el sector privado, que por lo menos 1.200 empresas bajarán definitivamente sus santamarías, lo que augura mayor desempleo. No será, por tanto, bueno el año que llegará en unos cuantos días, comentó el doctor Zamora.