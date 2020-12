Unesco indicó que más del 60% de los niños venezolanos en Perú no están inscritos en las escuelas #22Dic

Según un informe de la Unesco, más del 60% de los venezolanos de edad escolar que migró hacia Perú no está matriculado en ningún proceso académico.

Las cifras específicas indican que el 74% de los niños venezolanos en dicho país no asiste a educación inicial, el 54% de ellos no cursa primaria y el 60% no está inscrito en la secundaria. Lo que refleja la decadencia académica de los niños y jóvenes venezolanos que tuvieron que migrar del país hacia Perú.

Unesco señala que aunque en Lima antes de la pandemia había 339 colegios habilitados para recibir a migrantes, el Ministerio de Educación calcula que, en la capital, 37.400 venezolanos no están cubiertos por el sistema educativo.

Cabe destacar que la educación superior es mucho más complicado de cursar, por lo que estas cifras podrían ser más elevadas y alarmantes. Es importante mencionar que según la plataforma de coordinación de migrantes y refugiados de Venezuela, hasta agosto había en Perú más de un millón de venezolanos, y 394.195 peticiones de refugio de personas de esa nacionalidad.