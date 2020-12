Yulimar Rojas tiene un nuevo reto: Saltar 16 metros no es fácil, pero tampoco es imposible #22Dic

Yulimar Rojas, la atleta venezolana doble campeona del mundo de triple salto y medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016, sostuvo una entrevista con EFE, y aseguró que tiene diversas metas para el próximo año 2021.

Acotó que la meta principal será saltar 16 metros, un reto que acotó “no es fácil”, pero tampoco imposible“.

El 21 de febrero de 2020, en el Mitin de Madrid, Yulimar batió el récord mundial de triple salto en pista cubierta con 15,43 metros, una marca que superó el récord anterior de 15,36 que estaba en posesión de la rusa Tatiana Lebedeva desde 2004.

“Ha sido un año lleno de incertidumbres por todo el tema mundial que estamos pasando. Esperaba competir en los Juegos, pero no pudo ser, así que saco lo bonito y trabajo con base en esto”, comentó la mejor atleta del mundo del año, según World Athletics.

“Ha sido un año bastante duro a nivel mundial por el tema de la pandemia pero para mí positivo y que me deja bendiciones por los logros que he obtenido. He terminado la temporada, estoy sana y espero el año que viene reivindicarme“, agregó.

Resaltó que se siente ansiosa por el nuevo año deportivo que iniciará en 2021, por lo que ya tiene la vista puesta en los Juegos de Tokio.