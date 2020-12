OPINIÓN Reflexión en positivo: Incitar a la esperanza #24Dic

A todos mis lectores amigos y familiares; los invito a no desmayar y reforzar la esperanza; así este año que se va, nos haya atropellado y solo trajo preocupaciones, malestar, que todo esto no nos quite el deseo de luchar y seguir adelante con más ahínco y contribuir para que nuestra patria salga adelante con nuestro aporte de una forma positiva, con dignidad, trabajo honesto, talento y unión donde reine la paz y cesen los atropellos. Regrese la armonía, convivencia, nuestra idiosincrasia; hoy ausente, estropeada y deambulando por el mundo con destino incierto y la brújula sin horizonte, a la deriva errante, conscientes de quienes son los culpables pero como el llamado es a la paz no invertir el tiempo en busca del culpable la reconstrucción de la patria que aun con todas la adversidades vamos a vivir producir y compartir, aprender y enseñar a disfrutar de nuestro bello país. Con dignidad, valentía que solo el valor y los valores que aquí hay de sobra, ante los atropellos hace que se nos muestre el camino y más ahora que somos muchos que andamos en el mismo sentir, que para nadie es un secreto que la dignidad, la paz, La unión familiar, el retorno de la diáspora o estampida contra su voluntad y a todo riesgo en busca de mejor vida, desesperados al no ver futuro en su patria que lo tenía todo y se evaporó en un tira y encojen; se nos cambió la vida de forma terrorífica pero no olvidemos que “Hay una fuerza matriz más poderosa que el vapor y la energía atómica que es la voluntad, Einstein ” y ese es el propio venezolano cuando se lo propone.

El compromiso es no desmayar somos el gran número de afectados que debemos reformar el ánimo por el camino de la paz y seguir en la búsqueda del buen camino y orientación de nuestro país ; hoy tristemente convertido en un averno y no esperar que vengan del Valle de Josafat, lugar de juicio final a que nos salven , todo el que siente amor por la patria quienes deben trabajar hasta el cansancio y aportar hasta donde duela por la salvación de todos y sin excepciones.

Si queremos verdaderamente unión, hagamos caso omiso a esto que dice ” no se puede pedir ni esperar nada bueno por quien pasa y deja rastros de lágrimas , pero ningunas de las suyas” pongamos mejor en práctica aquel de que “el pecador cuando deja de hacer el mal comienza con el bien y se convierte en santo”. En fin nuestras oraciones con toda fe porque este venidero año 2021, seamos considerados y nos traten como humanos y cesen las dificultades.

“Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país”.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]