PulsoEmpresarial Nestlé Venezuela advierte de la falsificación de productos MAGGI

Nestlé Venezuela S.A. es una empresa caracterizada por cuidar cada detalle en la elaboración, almacenamiento, distribución y venta de sus productos, asegurando su calidad e inocuidad en toda la cadena de valor. El propósito de la empresa es desarrollar todo el poder de la alimentación, para mejorar la calidad de vida de los consumidores de hoy y de las generaciones futuras, llevándoles alimentos bajo el responsable compromiso y sello de estricta calidad de la marca Nestlé.

En ese sentido, se informa a los consumidores de la comercialización en Venezuela de cubitos marca “Willinger” y “El Caraqueño”, los cuales fingen representar a nuestra marca MAGGI mediante el uso de elementos diferenciadores que son propiedad de Nestlé Venezuela. Estos productos no forman parte del portafolio de productos Nestlé, ni en el país ni a nivel mundial. Ambas marcas están infringiendo la propiedad intelectual de Nestlé y, aunado a esto, no poseen registros sanitarios, requisito indispensable para comercializar productos de consumo masivo en el país, no consta el pago de impuestos por la importación de estos productos compitiendo de forma desleal con productos fabricados en el país. Nestlé se encuentra trabajando junto con las autoridades respectivas, para que se realicen las investigaciones pertinentes al caso y se priorice la salud de los consumidores.

A los consumidores y a la población en general se recomienda no consumir estas marcas y, en caso de encontrarlas en algún local, pueden reportarlas escribiendo a [email protected] con una foto del producto.

Nestlé Venezuela reitera su compromiso con la salud de la población venezolana, a través de los productos pertenecientes a su portafolio y que cuentan con los estrictos estándares de calidad de la empresa.