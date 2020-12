RETACITOS #27Dic

La situación con el Covid-19 tiende a complicarse, no solo en Venezuela, sino en el resto del mundo, donde ya muchos países han comenzado a aplicar medidas de control y cuarentenas radicales, que en algunos casos llegan a los extremos del “toque de queda”, donde después de un determinado horario a cualquier parroquiano que se le ocurra salir a la calle, corre el riesgo inequívoco de que lo lleven detenido hasta por 48 y 72 horas, tiempo durante el cual le están dictando charlas en torno a los riesgos del virus. En nuestro país ya las autoridades del régimen comienzan a decir, entre líneas, que es muy probable que estamos en presencia de una nueva ola de Covid-19, pero en ningún momento admiten que son los principales responsables, flexibilizando las medidas de control y supuestamente manipulando las cifras para hacer ver que se estaba aplanando la curva de contagios, cuando los especialistas e incluso la Academia de Medicina continuaba alertando sobre los riesgos que se estaban corriendo con estas medidas. A esto se añade que mucha gente, incluso del sector oficial, como es el caso de un gobernador de un estado del centro del país, quien encabezaba una fiesta con numerosos invitados, donde las medidas de bioseguridad brillaban por su ausencia, no había distanciamiento físico, nadie portaba mascarilla, comenzando por el anfitrión y allí se estaban violentando todas las normas de seguridad sanitaria. En el caso de Lara, los números de contagios siguen aumentando en forma por demás acelerada, debido a la irresponsabilidad de muchas personas, que todavía no han entendido la dimensión de la gravedad de la pandemia, donde el número de muertos ya es millonario y el número de contagios a nivel mundial supera los 70 millones.

Lo más grave desde el punto de vista de la pandemia en la región, es que de acuerdo con la denuncia de los gremios profesionales de la medicina, la enfermería, bioanálisis, en la mayoría de los centros asistenciales de la región, persiste la carencia de los insumos necesarios, tal como lo hemos venido denunciando en esta sección en las dos últimas semanas, en base a denuncias testimoniales que han llegado hasta nuestra mesa de redacción, incluso anexando videos donde se evidencian las fallas, y que es lo que ha contribuido a que en estos momentos estemos en el umbral de los 120.000 contagios y más de 1.000 muertes, de acuerdo con las cifras oficiales; sin embargo otras organizaciones estiman que los guarimos que a diario nos entregan los voceros del régimen no son muy confiables. Un ejemplo claro que entre un 25% y un 30% de las personas que han fallecido por el virus, corresponden a personal de salud, entre ellos una gran cantidad de médicos y enfermeras que al parecer no son contabilizados en las cuentas oficiales. Lo que más angustia es que la mayoría de los centros asistenciales públicos de la región, ya están colapsados, no tienen capacidad para ingresar una persona más; las unidades de Cuidados Intensivos tampoco dan para más y en los centros asistenciales privados, solamente para ingresar le exigen a la persona 2.000 dólares y para garantizarle un a estadía de cinco días de tratamiento, primero hay que depositar entre 12.600 y 18.000 dólares, y que conste que no estamos haciendo referencia a la capital de la República, sino a la capital del estado Lara, a Barquisimeto. Esta semana conocimos del caso de una familia que a uno de sus miembros de la tercera edad le diagnosticaron Covd-19 y anduvieron con el paciente en el vehículo recorriendo los distintos centros centinelas y CDI y en ninguna parte había cupo para ingresarlo. Esto es imperdonable.

*****

Comienzan a conocerse algunas observaciones en torno al balance de la Consulta Popular, que si bien supero ampliamente los 6,3 millones de participación, esta cifra podría haber si más elevada sin las cosas se hubiesen realizado con estrategias más democráticas y participativas. Aseguran algunos participantes que la campaña a nivel nacional no tuvo lineamientos estratégicos claros a nivel de comunicación, de manera que se hubiera podido alcanzar un mayor número de consultas, no hubo una movilización como tal, como la que se hace en una campaña electoral, cuando se quiere obtener resultados contundentes, aún cuando las recomendaciones se hicieron, sobre todo en las reuniones previas de la consulta regional, pero en ningún momento se vio en los líderes regionales, el entusiasmo, la voluntad, la preocupación de trazar un plan de campaña de tal manera que los objetivos efectivos fueran mucho más elevados; se recomendaron cambios a nivel comunicacional, ya que no se trataba de una campaña electoral propiamente dicha, sino un proceso distinto, se trataba de una consulta y el tratamiento era distinto; parece que buscaron apoyo de comunicadores, pero dizque pretendían que fuese una asesoría “ad honoren” y esto hoy no existe, porque los periodistas somos tan profesionales como los médicos, los odontólogos, los ingenieros y estamos autorizados por ley a cobrar honorarios por nuestro trabajo. Se ha señalado que se manejaron muchos recursos económicos, pero al parecer en las altas esferas del G4, pero aguas abajo nada llegó, incluso se llegó a comentar que a mucha de la gente que estaba en los centros de atención, tuvieron que movilizarse por su cuenta y riesgo y algunos recibieron un sándwich de mortadela y un refresco, es decir que los restantes partidos que suscribieron el acuerdo unitario de participación dos meses antes, pero se quedaron por fuera a la hora del reparto, como ocurre siempre que se maneja dinero para este tipo de eventos, mientras que en otras entidades si se hicieron las cosas como es debido y todas las organizaciones recibieron su cuota parte días antes de la Consulta.

También se asegura que fueron muy pocos los dirigentes políticos conocidos, los parlamentarios, que salieron a patear la calle, a recorre los municipios, a convencer a la gente de la necesidad de participar y explicarles las razones por las cuales era imperiosa su participación, con la finalidad de darle una mayor fortaleza a los resultados; incluso aseguran que en estas reuniones previas cuando se planteó la urgencia de estimular la participación, cuando se habló de ir a los municipios, uno de los presentes dizque dijo, palabras más palabras menos, “entonces tendremos que ensuciarnos los zapatos”. Lo cierto es que la participación de la dirigencia en la conducción de la Consulta, dejó un mal sabor en la boca de mucha gente entregada y apasionada con lo que hace, fue algo así como obligados, por cumplir, no se les vio entregados de corazón, involucrados técnicamente y tampoco políticamente, lo que ha dado motivo para que muchos de los dirigentes de base comiencen a sospechar, a realizar comentarios suspicaces en los que dejan entrever que los intereses que en muchos se observaba, nada tenía que ver con el cese de la usurpación ni con el rescate de Venezuela del yugo del régimen revolucionario. En todo caso, es necesario hacer un gran reconocimiento a las bases, estas si trabajaron intensamente, le echaron pichón, hicieron el esfuerzo, esta gente si caminó en todos los municipios, pero lo que se aprovecharon de este trabajo fueron los vivos de siempre. Incluso se comenta que en reuniones previas hubo serias discusiones y acusaciones de unos partidos a otros, e incluso aseguran que en algunos momentos, estuvieron a punto de irse a las manos; incluso nos llega información que indica que están sacándole el cuerpo a una reunión de todos los partidos para evaluar la consulta, con la excusa “estamos ocupados con lo del 5 de enero”, pero lo que temen es que esta reunión se convierta en un ring de boxeo. Así andan las cosas dentro de la oposición.

En todo caso, lo más resaltante de esta Consulta Popular es que los números que se lograron en Lara y en otras entidades federales del país fue por la voluntad de las personas que concurrieron espontáneamente, por el arduo trabajo de las bases y por la contundente y activa participación de la sociedad civil, el trabajo de la Iglesia Católica fue determinante, colocaron a su gente en los puntos de consulta, en muchos casos se quedaron sin cotillones y sin el material para desarrollar el evento, pero nadie protesto, también el de las universidades independientes, la intervención de las organizaciones políticas fue verdaderamente marginal, según dicen los propios entendidos, pero sus cotillones si se entregaron completos. Entidades como el estado Yaracuy se movieron durísimo, Biagio Pilieri se realizó ese estado una campaña muy bien planificada, lo que le permite hoy estar muy bien posicionado en la entidad, todo lo contrario a lo ocurrido en Lara, por lo que a nivel de las bases ha comenzado a tomar fuerza, cada vez con mayor intensidad, la tesis de un relevo de dirigentes, ya que no se puede continuar permitiendo que los mismos personajes sigan manejando las actividades políticas en la región, como si se tratara de sus haciendas propias y para beneficios personales, en lo que estamos plenamente de acuerdo y es un tema que muchas veces hemos señalado en esta sección, porque ha llegado la hora de comenzar a ver caras nuevas, sin vicios y malas mañas, que piensen más en el país que en sus bolsillos, y que estén dispuestos a realizar sacrificios en función de servir a los intereses de la Nación, no de las organizaciones político-partidistas. Ojalá que llegue el momento en que estas propuestas puedan convertirse en realidad, no solamente para bien de la entidad, sino de toda Venezuela, que hoy más que nunca nos necesita a todos.

*****

Esta semana se conoció, se solicitó la privatiza de libertad para el diputado que pistola en mano, amenazó a un par de damas en un negocio de venta de teléfonos en Carabobo, hecho público, notorio y comunicacional, ya que fue filmado en videos y tal cual “Juan Charrasqueado”, esto nada le importó e incluso tuvo el tupe de identificarse ante quienes lo estaban filmando en una actitud de guapetón de barrio, que se creía intocable, hasta que Diosdiablo lo tiro al pajón calificándolo como irresponsable, y esta fue la señal para que el Ministerio Público le pusiera una lupa encima y a partir de ese momento cayó en desgracia, porque para su mala suerte, el video se viralizó y después de ojo afuera no vale Santa Lucía. Por supuesto, es mucha la gente que le va a estar haciendo un seguimiento a este caso, porque lamentablemente nos hemos acostumbrado en este país a la total impunidad cuando algún enchufado comete este tipo de tropelías, y estamos seguros que si no se viraliza el video, el personaje anduviera haciendo de las suyas, amenazando con su arma de fuego, por quítame esta pajita. Esperamos que no sea esta la primera o la última vez que el Fiscal pone a la gente a cumplir con su deber, ya que las estadísticas no mienten y se ha demostrado y está debidamente registrado, que de 100 delitos que se cometen en Venezuela, el 90% permanecen en la impunidad, de tal manera que si el MP se propone a atender este tipo de actuaciones de los enchufados, de los funcionarios de los cuerpos se seguridad que a diario se denuncian, le va a faltar tiempo y no va a tener calabozos suficientes donde meter tanta gente que violenta la normativa legal en Venezuela.

*****

Muy mal olor tiene el caso del padre e hijo que integraban un equipo de estafadores, quienes al parecer le sacaron unos cuantos millones al Instituto de Ferrocarriles del Estado (IFE), en una operación que supuestamente duró varios años, y en la que dizque están involucrados cinco personas, de las cuales hasta el momento solo han sido detenidas dos, mientras que los otros se dieron a la fuga, pero están “perfectamente identificados”. Lo que llama poderosamente la atención es que estos personajes, tenían montado su centro de operaciones en un conocido hotel de la Urb. Nueva Segovia, asimismo se dice que portaban credenciales de varios organismos de seguridad del Estado, los cuales utilizaban para lograr engañar a incautos empresarios, algunos de Lara, otros del oriente del país, en sus negociados fraudulentos, para obtener beneficios personales a través de estafas multimillonarias realizadas a través de supuestas empresas de maletín. En torno a este caso se ha señalado que gracias alas buenas labores investigativas, a funcionarios apegados a la verdad, comienza a hacer sentir el rescate de la economía y justicia en el país, sistema de justicia acata ordenes de Miraflores y desarticula bandas de delincuencia organizada vinculadas a empresas de maletín que legitimaban capitales y estafaban a empresarios honorables de Barquisimeto. Sería interesante que se pudieran conocer los nombres de los empresarios larenses que fueron timados por estos estafadores de oficio, pero estamos seguros que trataran de ocultar sus identidades, porque es muy probable que para que hayan caído como incautas palomas, les hayan ofrecido obtener jugosas ganancias en las operaciones en las cuales se estaban embarcando, desconociendo que simplemente los estaban montando en la olla. Es muy posible que en el expediente de la investigación, algunos nombres se conozca, pero seguramente que no van a trascender, esto pueden tenerlo por seguro. En todo caso, amanecerá y veremos.

*****

Son a veces inexplicables las razones que argumentan los productores del campo y los transportistas que traen sus cosechas a los centros de consumo, para justificar los elevados precios que hoy están cobrando por los tomates, cebollas, pimentones, lechugas, cilantro, brócoli, cebollín, yuca, ahuyama, limones, ajíes, repollo, calabacín, berenjena, lechosa, melón, piña, plátanos, cambures, naranjas, jengibre, los cuales para poder adquirirlos hay que disponer entre Bs. 350.000 el precio más bajo hasta 1,4 millones para los más caros, lo que implica que un mercado promedio no baja de los 18.000.000 a los 20.000.000 millones de bolívares y recordemos que en estos momentos el salario monísimo es de Bs.1,2 millones. Conversando con uno de estos vendedores que viene de los andes venezolanos, explica que tienen que comprar los dos enormes tanques de gasoil al precio que lo consigan y en dólares; en segundo término, tienen que hacer un apartado de dinero y de mercancía para pagar las “vacunas” en los puntos de control que proliferan en la vía, que en muchos casos el cobro es mixto, en dinero y en especies y también tienen que considerar las perdidas naturales porque la mayoría de los productos son perecederos y si no te bajas del equino, corres el riesgo que te retengan el vehículo y que la “coima” siga creciendo en la medida en que pasan las horas con la mercancía retenida. Esto ocurre todas las semanas, pero nadie denuncia por temor a represalias, así que “no nos queda otra alternativa que aumentar los precios, para recuperar una parte de lo que perdemos en el camino”. Esto lo hemos denunciado en numerosas oportunidades, lamentablemente el régimen se hace de la vista gorda, por cuanto sabe que su permanencia en el poder, depende en gran medida, de los uniformados castrenses. Al final del día, es el soberano el que paga por los platos rotos.

*****

No le ha resultado fácil al grupo administrador de Simple TV, grupo que sustituyó a DirecTv Venezuela, lograr implementar una programación que les permita atender de una manera realista, justa y equitativa que sea realmente solidarias y permita atender a los sectores de menores recurso, con un número de canales con programación heterogénea con la tarifa de menor costo; ya que no tiene ningún atractivo el valor a pagar, para ver los canales del Estado venezolano, que son de pésima calidad en cuanto a programación y los 30 canales de música que nadie antes escuchaba en DirecTv y que tampoco lo hará en simple, pero no hay uno o dos canales de deportes, uno de películas y así por el estilo como para no sentirnos víctimas de ofertas “engañosas” que hacen que la empresa comience sus relaciones con sus clientes, con “un plomo en el ala”. Sabemos que el régimen ha estado escuchando los reclamos que la gente viene haciendo, con múltiples expresiones en las redes sociales, muchas incluso en términos “muy fuertes”, pero es la reacción de un pueblo está cansado de que le vean cara de tonto, del cual todos se quieren aprovechar. Hemos visto con preocupación las distintas razones que expone la empresa para tratar de justificar su posición; sin embargo, la mayoría son perfectamente rebatibles por quienes definitivamente no están dispuestos a pagar lo poco que ganan, en algo que no satisface sus necesidades; de tal manera, que es necesario que reduzcan los niveles de “avidez” y tomen en cuenta el 97% de los venezolanos vivimos en condiciones de pobreza.

*****

Ya pasada la noche buena de Navidad, una cuantas UBCH han comenzado a denunciar que los juguetes que les fueron asignados, para ser entregados a los niños que forman parte de estas comunidades, “llegaron incompletos”, como al parecer ha venido ocurriendo en los últimos años, de acuerdo con las denuncias que llegan en audios, a muestra mesa de redacción. Al parecer el personaje señalado como responsable de estos “extravíos” en la nota de voz, es señalado ampliamente por los propios representantes de las propias comunidades UBCH, ya que anteriormente fue señalado como responsable de la pérdida de recursos cuando laboraba en la Alcaldía de Iribarren a la orden del burgomaestre achocolatado. Al parecer debido a que las denuncias eran contundencia y con evidencias irrebatibles, al chamo no le quedó otro remedio que removerlo de esa dependencia. Denuncian que esta vez, el burgomaestre conociendo de las malas costumbres del personaje, le encomendó el reparto de juguetes, “extraviándose” un cuantioso lote, dejando sin el regalo de navidad a tantos niños de las comunidades más pobres de Barquisimeto. Menos mal que quienes manejan las UBCH se han atrevido esta vez a denunciar la perdida de los juguetes.

*****

Lamentablemente como ya es de todos conocidos, la diputada Bolivia Suárez no pudo superar, a pesar de todos los esfuerzos realizados, la lucha contra el Covid-19, previamente habían fallecido una hermana y dos días después su padre, mientras ella permanecía hospitalizada cumpliendo con su tratamiento. Recordamos que en varias oportunidades vimos como a través de los medios de comunicación estaban solicitando ayuda para hacerle frente a los gastos de la clínica y nos llamó la atención que el Parlamento no tenga un buen seguro de HCM para los parlamentarios; también nos hizo ruido que la organización a la que pertenecía la diputada Suarez no se pronunciara en torno a los mecanismos para ayudarla con el pago de la clínica. En estos momentos nos llega la información que señala que luego de fallecida la legisladora de VP, su hija tiene que hacer frente a la deuda que se tiene con la clínica, que al parecer es cuantiosas, ni la niña no tiene recursos para honrar estos compromisos. De allí que por esta vía quiero hacer un llamado a todos los diputados del Parlamento, para que hagan sus aportes, especialmente a los de VP y permitan a la hija de la diputada Suárez, resolver esta situación, que para una persona que acaba de perder a su madre, a su abuelo y a una tía, no debe ser nada fácil y sabemos de varios personajes que ni se van a enriquecer o a empobrecer, dándole una mano para que honre estos compromisos, como un homenaje a la memoria de su madre, a quien Dios tenga en la gloria.

*****

Espero que todos los consecuentes lectores de esta sección, hayan pasado una feliz Navidad en familia y con salud, asimismo deben comenzar a prepararse para el final de este 2020 que tantos sinsabores le ha traído a esta Venezuela que no se lo merece, un llamado a todos a no perder las esperanzas y a seguir luchando, no hay que olvidar que el triunfo es del que persevera.

Juan Bautista Salas