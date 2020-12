OPINIÓN Historia Social e Institucional de la Educación en Centroccidente de Venezuela (Parte 1) #28Dic

Una exitosa Línea de Investigación

Hace un cuarto de siglo redacté bajo un intenso e inspirado tirón mi Trabajo de Grado de Maestría con la tutoría estimulante del Dr. Reinaldo Rojas, y que lleva por nombre Historia social e institucional de la educación en la Región Centroccidental de Venezuela: Los Colegios La Esperanza y Federal Carora, 1890-1937. Fue el primero de los trabajos de investigación de una larga y fecunda serie que se llevaron adelante con gran éxito en la Maestría en Enseñanza de la Historia, estudios de cuarto nivel ofrecidos por la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, UPEL-IPB, Barquisimeto, desde el año 1992. No fue una empresa fácil abrir derroteros nuevos de investigación desde la provincia del país. Hasta el Dr. Federico Brito Figueroa, quien entonces nos acompañaba con su fecundo magisterio, tenía sus dudas iniciales que luego se disiparon cuando le agrega él la palabra “Institucional” a la fértil Línea de Investigación que por entonces y con el concurso de una comunidad discursiva que se conformaba, iba despuntando.

Gracias a la inteligente y cautelosa dirección del Dr. Reinaldo Rojas pudimos abrirle paso a la novel Línea de Investigación en un posgrado que tenía como propósito central y sino único mejorar la enseñanza de la historia en las aulas de clases. Pero investigar la historia de las instituciones educativas y los educadores ligados a ellas era otra cosa distinta, una rareza que pugnaba por abrirse un lugar en una institución que como la UPEL-IPB estaba como secuestrada por la investigación educativa de la manera cuantitativa a la usanza anglosajona: correlaciones, rendimiento académico, encuestas, estadísticas y autores como Jean Piaget o Lev Vygotsky. Los directivos de posgrado se habrán encogido de hombros cuando oyeron hablar de la Escuela de Los Anales, Marc Bloch, Lucien Febvre, Historia global o de síntesis, investigación de archivos y repositorios, métodos regresivo y comparativo. Era como navegar a contracorriente. Venciendo dificultades diversas, de entre las cuales será acaso la pertinaz incomprensión la más difícil de vencer, nace una Línea de Investigación que no tenía antecedentes en esa institución formadora de profesionales de la docencia, y tampoco en Venezuela.

Quien escribe debió abandonar con otros cinco compañeros la UPEL-IPB Barquisimeto por proposición del Dr. Federico Brito Figueroa, y comenzar el posgrado Maestría en Historia en la Universidad José María Vargas, Caracas, dirigida por el Dr. Marcos Andrade Jaramillo. En 1995 presenté en esa institución mi Trabajo de Grado a un jurado eminente: el exministro de Educación Dr. Rafael Fernández Heres, el consagrado historiador Dr. Federico Brito Figueroa y el ahora Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia Dr. Reinaldo Rojas como tutor. Aprobé con honores.

A pesar de la lejanía, no perdí contacto con mis compañeros de la Maestría en Enseñanza de la Historia de la UPEL-IPB Barquisimeto. Desde el año 1992 hasta 1995 se fue conformando una auténtica “comunidad de discurso” alrededor de la Historia Social e Institucional de la Educación, un nutrido grupo de docentes que comenzamos a buscar antecedentes en la historia de la educación, bibliografía específica, visita a archivos de instituciones educativas, entrevistas con destacados educadores y exalumnos de instituciones educacionales, reuniones de trabajo entre los cursantes de la Maestría en casas de familia, reuniones con el Dr. Reinaldo Rojas y con el Dr. Federico Brito Figueroa, la Profesora y Magíster en Historia Lucila Mujica de Azuaje en la sede de la UPEL-IPB. En esa oportunidad no estaba tan popularizado el internet y no existían los teléfonos inteligentes, lo cual hubiese facilitado enormemente la investigación y los contactos personales.

Después de mi trabajo de investigación sobre la educación secundaria en Carora de finales del siglo XIX y principios de XX, que fue el primero en aprobar (Caracas, UJMV, 14 de octubre de 1995), siguieron en la UPEL-IPB, Barquisimeto, los de la profesora Carmen Morales de Pérez y El Colegio de La Concordia de Egidio Montesinos, 1963-1913,Profesora Yolanda Aris: Escuela Normal Miguel José Sanz, 1946-1972,profesor Santos González: Colegio Nacional Barquisimeto, 1832-1884, Profesora Sadia Yordi de Ruíz y el Colegio Fe y Alegría de Barquisimeto, 1962-1980,profesora Magalis Pérez: Colegio Nacional de El Tocuyo, 1833-1869, profesor Simón Escalona: Colegio Federal de Primera Categoría de Barquisimeto, 1884-1936,profesora Elsy Rojas: Colegio de La Inmaculada Concepción de Barquisimeto, 1904-1958, profesora María Rodríguez: Colegio Montesinos de San Felipe, estado Yaracuy, 1916-1927. Estos compañeros mencionados, todos egresados de la UPEL-IPB, son los pioneros de una larga lista que se extiende a unos 80 Trabajos de Grado de Maestría y unos 10 Tesis Doctorales referidas a institutos educativos de primaria, secundaria y universitarios, de carácter oficial, religiosos y particulares, gremios docentes de los estados Lara, Portuguesa, Barinas, Trujillo, Cojedes, Carabobo y Falcón.

Al calor de este fértil y entusiasta impulso de investigación nace en 2004 la Sociedad Venezolana de Historia de la Educación en la sede de la UPEL-Barquisimeto, presidida por el Dr. Reinaldo Rojas y con invitados de los estados Zulia, Táchira, Carabobo, Caracas, uno de ellos, el filósofo por la UCV Dr. Pascual Mora García, se hizo merecedor de la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Educación, asistimos a congresos de historia de la educación en Caracas y San José de Costa Rica, se publicaron 10 investigaciones en convenios con alcaldías, como fue la del caso de quien escribe, que ve la luz en 1977 gracias a las gestiones del Cronista José Numa Rojas y al licenciado Alejandro Barrios Piña, funcionarios de la Alcaldía del Municipio Torres con nombre resumido: Del Colegio La Esperanza al Colegio Federal Carora, 1890-1937.

Lo más estimulante e inspirador de este movimiento reside, sin duda, en que se trata de una experiencia colectiva y no individual, como hasta ahora sucedía y que es un rasgo de nuestra cultura, que es un propósito que germina y expande en la provincia y no en la capital, es además una empresa animada por vez primera en Venezuela por las posibilidades conocimiento y de método de la Escuela de Anales francesa, una perspectiva de análisis hasta entonces inédita en Venezuela, hemos descubierto para sorpresa de muchos que sí existe un pensamiento pedagógico autóctono en las personas de Egidio Montesinos, José Gil Fortoul o Ramón Pompilio Oropeza, entre otros, que los distintos profesionales del magisterio formados en la Maestría en Enseñanza de la Historia son ahora mejores y más capacitados docentes, se constituye y anima una auténtica comunidad discursiva, la cuales además y de manera muy firme, una comunidad de afectos y de sentimientos muy perdurables entre sus miembros, la mayoría de los cuales laboran en educación primaria y secundaria, en aulas de clases con 36 alumnos, sobrecargados de horas docentes hasta un increíble y aterrador tope de 54 horas, sin años sabáticos o becas, que viajaban por tierra desde los estados vecinos hasta Barquisimeto sacrificando fines de semana y días de asueto en la búsqueda y actualización del conocimiento, la clasificación docente y -hay que decirlo- el mejoramiento salarial.

Todo lo anterior me hace decir con entusiasmo y orgullo que esta exitosa Línea de Investigación referida a la educación en Centroccidente de Venezuela, ha estado marcada desde sus orígenes por una fuerte e inocultable impronta que proviene de la educación media y la educación primaria venezolana, lo cual es muy justo destacar.

Próxima semana: Nuestra ópera prima.

Luis Eduardo Cortés Riera

