OPINIÓN Reflexión en positivo: El llamado a escuchar a nuestra amada patria #31Dic

Con la Fe que me caracteriza, con el mismo ánimo que me acompaña, este articulo ultimo del atribulado 2.020 que les envío a mis lectores, aspiro me disculpen si no se les dio lo que con gusto y humildad trate de hacer; por ejemplo buscarle y conseguirle la parte buena a todo lo que sea malo venga de donde venga, sea mal gobierno, pandemia, atropellos, frío, calor, lluvia o verano o sea que con optimismo y fe debemos convencernos que todos los problemas traen la solución incluidas y que nadie por poderoso que sea está autorizado para entorpecer nuestra creatividad, ni sueños por realizar, ni el derecho a pensar que se preocupen por el éxito, la prosperidad del país que por medio del trabajo honesto no debemos dejar de luchar y volvernos a encontrar con el país que teníamos y aspiramos con todo el alma volvernos a reencontrar con él. En la forma que las circunstancias nos lo permitían, que se resolviera sin límites de esfuerzos porque así lo exige la patria; que le habla y le envía mensajes con todo tipo de señales a sus verdaderos hijos “sálvenme que estoy herida de muerte y necesito que sean mis dolientes que se acuerden de mi”; dice la patria habla con sentimiento y les ruega a sus hijos que salven a sus hermanos; casi seis (06) millones deambulando por el mundo en espera de nada. Salve todo lo que sea progreso como los productores del campo, la ganadería, la agricultura, la cría, la industria, el comercio, el transporte, turismo, construcción; todo lo que sea solucionar el viacrucis del gas, gasolina y todo lo que necesita una familia y lo primerísimo la Educación; ser mejor amigo con la educación y considerados con las universidades ese es el clamor de nuestra dolida patria.

Mis amigos que me leen, gracias a Dios que son bastantes y les trasmití o les trascribí los clamores de la patria herida y dolida; les ruego que le respondamos al llamado que nos hace y nos comprometamos aportar lo máximo para calmar su clamor y dolor, con el acompañamiento de sus hijos y la promesa de no seguir acompañando la diáspora y continuar con la búsqueda de nuestros paisanos para que regresen a su tierra, comprometámonos a ser más productivos romper obstáculos por fuerte que sean, para continuar con la productividad y la generación de empleos , cumplir con las imposiciones el que quiera generar con las leyes inconsultas, sea un aliado a quien cumpla con todo y no una diana como hoy; donde apuntan los dardos de los enemigos de quien produce, resumiendo esto , seguir en busca permanente de la paz y el bienestar para todos , poner en práctica aquello como si fuera un slogan que la gente que es feliz no tarda en ver el lado gracioso de sus desilusiones y eso es en lo que no debemos desmayar en lograrlo pronto y salir airoso.

Se dice que nadie alcanza tan bien la fortuna como el afortunado pues le digo que nosotros, ciudadanos de este país seguimos siendo afortunados al tener una patria tan rica y bella que Dios no dio. Entonces, porque no defenderla cuidarla y amarla como buenos hijos de una madre herida y golpeada como está hoy; el compromiso es por medio de la bondad ponernos la mano en el corazón y ver las tantas carencias por lo que está pasando; según SUSANA RAFFALLI quien dice, que pasa del noventa y dos (92%) por ciento y a ella quien es autoridad en la materia no hay que dudar y frenar esto de alguna manera y que Dios nos acompañe en esta promesa que le estamos haciendo a la patria y a sus hijos en pleno sufrimiento; que nos libre de casos como China Comunista entre 1959-1963, fueron cuarenta y dos (42) millones de muertos por hambre por sus ideas desviadas y traidores a sus electores que por lo regular caen como inocentes; que ese no sea el caso de nuestra patria pero hay que caminar calles y barrios y no dejar de oír y leer a SUSANA RAFFALLI y mirar para todos los lados y ver la pura realidad; vale la pena recordar al gran pintor mexicano POLO CASTELLANO cuando en un programa de televisión dijo si no hay maíz no hay país.

Bueno nuestra imaginación es pionera de lo bueno o malo que a uno le puede pasar, bueno habrá que acompañarle de fe y una actitud positiva y desear que este 2.021 no sea cruel y maluco como nos trató este tan cruel año; a lo mejor si buscamos la parte buena es como un recordatorio a que debemos estar más pendiente de nuestra patria , hoy totalmente desviada como lo dije antes, sus verdaderos hijos no la protegieron , total seguiré en la búsqueda de lo que nos haga feliz y agradecer a Dios en nombre de toda la familia a los amigos aliados como nuestro querido Diario El Impulso que cumple sus primeros 117 años y vendrán más y como ejemplo e invitación a vivir convivir y compartir como ha sido este maestro, un fuerte abrazo a mis lectores al personal que labora para hacer realidad y visible nuestras inquietudes y participación en lo positivo y un abrazo especial y a la familia Carmona Feliz Año Nuevo para todos y mis mejores deseos.

“Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país”.

José Gerardo Mendoza Durán

[email protected]